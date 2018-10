Selfie točka v Dolenjskih Toplicah – nov podjetniški izziv

30.10.2018 | 13:40

Dijaki Ekonomske šole Novo mesto, učenci OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Stopiče in OŠ Vavta vas so 12., 13., 19. in 20. oktobra reševali podjetniški izziv, ki ga je zastavil Razvojni center Novo mesto v okviru projekta Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, ki poteka pod okriljem SPIRIT Slovenija.

Skozi vodene dejavnosti pod mentorstvom zunanje mentorice Željke Kitić, ki so temeljile na ustvarjalnosti, domišljiji in samoiniciativnosti, so dijaki in učenci reševali podjetniški izziv, in sicer postavitev selfie točke v Dolenjskih Toplicah. V procesu snovanja poslovnega modela so dijaki in učenci pridobili izkušnje kreiranja in testiranja idej, navezovanja stikov z lokalnim okoljem, timskega dela in javnega nastopanja.

Pozitivna naravnanost vseh udeležencev, dijakov, učencev in njihovih mentorjev, je pripomogla k številnim odličnim idejam, ki so jih pogumni mladi »podjetniki« predstavili v soboto, 20. oktobra, na Ekonomski šoli Novo mesto pred tričlansko komisijo, ki je imela težko delo, da je med vsemi izvirnimi in zanimivimi idejami poiskala najboljšo. Prepričala jih je ekipa, v kateri so bili Ema Fink (Ekonomska šola Novo mesto), Ermina Porčić (OŠ Stopiče), Lana Franko (OŠ Vavta vas) in Luka Pršina (OŠ Dolenjske Toplice).

Čeprav je bila zmagovalna ekipa samo ena, lahko rečemo, da so bili zmagovalci vsi sodelujoči dijaki in učenci. Pogumno so sprejeli izziv, se z njim spopadli v svojem prostem času, delali so timsko, raziskovali na terenu in suvereno predstavili svoje ideje. Čestitke vsem udeležencem.

Mag. Liljana Vovk,

Ekonomska šola Novo mesto