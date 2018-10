Bazen vlečejo vsak na svoj breg

Krško - Krški občinski svet se je na svoji zadnji seji v mandatu med drugim seznanili tudi s scenarijem pokritja bazena v Brestanici. Pokritje z napihljivo membrano in ureditev kotlovnice za ogrevanje vode bi stalo okoli 300.000 evrov, letne stroške delovanja tako pokritega bazena pa je občinska uprava ocenila na 324.000 evrov.

»Investicija bi bila sprejemljiva, bolj pa me skrbijo stroški obratovanja,« je glede pokritja povedal župan Miran Stanko in se ob tem vprašal, kaj bi pokritje brestaniškega bazena pomenilo za gradnjo pokritega 25-metrskega bazena pri stadionu Matije Gubca v Krškem, ki bi se je občina lahko lotila čez nekaj let, ko bo zaključila naložbeni cikel v šole, vrtce in knjižnico.

Vlado Bezjak (DeSUS) je ob tem razočaran ugotovil, da pravega interesa občine za pokritje brestaniškega bazena očitno ni, sploh ker je precej zadržkov do tega projekta izrazilo tudi več drugih svetnikov. Aleš Zajc (SMC) denimo meni, da bi se bilo bolj smiselno čim prej lotiti gradnje bazena v Krškem, ki bo mnogo bolj izkoriščen od brestaniškega, poleg tega pa bi lahko krški bazen zaradi bližine zdravstvenega doma in namestitvenih kapacitet uporabljali tudi v turistične in rehabilitacijske namene. »Koristi od pokritja brestaniškega bazena ne vidim, razen za brestaniške lobije,« je bil piker Zajc.

Da naj v Brestanici ostane letno kopališče, meni tudi Jože Žabkar (SDS), ki se je ob tem, tako kot še nekateri drugi, zavzel za čimprejšnjo gradnjo bazena v Krškem, ki ga plavalci Celulozarja že vrsto let močno pogrešajo.

Olivera Markovič (Levica) je na drugi strani prepričana, da nasprotnike pokritja brestaniškega bazena skrbi predvsem to, da v tem primeru Krško nikoli ne bi dobilo svojega bazena. Ta pomislek se ji ne zdi upravičen, sploh ker imajo baloni, s kakršnim bi pokrili brestaniški bazen, razmeroma kratko življenjsko dobo, bazena v Krškem pa po njenem mnenju še lep čas ne bo.

Da bazena v Krškem še dolgo ne bo, je prepričana tudi Tamara Vonta (SD). »Čeprav bi si to lahko privoščili. Občina zaradi nuklearke na leto dobi 9 milijonov evrov nadomestila. Ta denar je namenjen nadstandardu občanov in dovolj ga je za dva pokrita 50-metrska bazena. Vprašanje je le, za kaj ta denar porabimo. Lahko imamo asfalt do vsake zidanice ali pa kaj drugega. Občinski svet je tisti, ki o tem odloča. Sploh pa sem prepričana, da novega bazena v Krškem v naslednjih desetih letih ne bomo gradili. Razen če se ne bo zgodil drugi blok nuklearke. A v tem primeru bo bazen gradil nekdo drug.«

