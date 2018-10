19. Unesco tabor zaprl svoja vrata

30.10.2018 | 13:50

Pišece - V petek, 26. oktobra, se je uspešno zaključil že 19. Unesco tabor v Pišecah.

Vsi udeleženci tabora, krajani, predstavniki društev, staršev smo se zbrali v večnamenskem domu na zaključni prireditvi, ki sta jo tudi tokrat povezovala Larisa in Žan. Po Unesco himni obeh šolskih zborov je sledila računalniška predstavitev vseh delavnic, ki so se odvijale v torek in četrtek, nato pa nam je vodja vrtca Ana Žalac predstavila kamišibaj. Kamišibaj prihaja z Japonske in pomeni pripovedovanje ob slikah na malem odru. "Kami" pomeni papir, "šibaj" pa gledališče. Naš kamišibaj je nastal v Pavlovi vasi izpod rok mojstra Miloša Kostevca, ki je kosu lesa vdihnil dušo. Nato smo prisluhnili kamišibajkarjem iz Kragujevca (Ježeva hišica) in iz Buj (Legenda o savudrijskem svetilniku) in bili navdušeni. Ker smo imeli v času tabora zelo delavno tudi video in foto ekipo, smo si ogledali tudi filmčke z utrinki tabora in fotografije, posnete v okolici Pišec. Timeja Račič Ogorevc nas je ogrela z zvoki citer, nato pa je sledila predstavitev nove igre, ki smo se jo naučili igrati v času tabora – tee ball. ŠKL-ekipa, ki je bila z nami, je posnela čudovit filmček, nam poklonila vso opremo in nas takoj navdušila za igro.

Ob zaključku prireditve je na oder stopila ravnateljica Nuška Ogorevc in dejala, da ima danes »toplo srce, polno ljubezni. Ko se sklopi toliko pozitivne energije, vse steče. Naši gostje iz tujine so prišli k nam kot gostje, odhajajo kot prijatelji«. Skupaj z dvema učiteljicama, ki sta bili glavni vodji Unesco tabora Romano Žnideršič in Brigito Vahen, je podelila priznanja in darila vsem šolam, ki so sodelovale na taboru, otrokom, ki so gostili učence drugih šol, staršem, krajanom, sodelavcem. Na koncu pa smo vsi zapeli pesem "We are the champions" in se poslovili.

Igro smo pripeljali do konca in čas je za počitnice. Se že veselimo novih prijateljstev ob 20. Unesco taboru naslednje leto.

Novinarska ekipa OŠ Maksa Pleteršnika Pišece: Janž, Aljaž, Žan in Anej

