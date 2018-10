Gimnazijki zmagali z videoesejem Your name v projektu Poučevanje evropske zgodovine s filmom

30.10.2018 | 14:05

Anamarija Gole in Neja Guček

Anamarija Gole in Neja Guček z mentorjem Matjažem Štihom

Zmagovalki z mentorjema Matjažem Štihom in Nevenko Malnarič Brulc

Na Univerzi IULM v Milanu je 18. in 19. oktobra potekala zaključna konferenca mednarodnega projekta Poučevanje evropske zgodovine s filmom, ki je potekal pod okriljem filmsko-vzgojnega Zavoda za uveljavljanje vizualne kulture Vizo in v partnerstvu še s petimi strokovnimi partnerji iz Italije, Irske, Bolgarije in Romunije.

Dijakinji z Gimnazije Novo mesto Nejka Guček in Anamarija Gole sta z videoesejem Your name zmagali na mednarodnem izboru, saj sta prejeli največ glasov. Njihov mentor je bil Matjaž Štih. V mednarodni izbor se je z Gimnazije Novo mesto uvrstil še videoesej One new follover, ki so ga izdelale dijakinje Tanja Topić, Tinkara Moretti in Eva Lukšič. Z mentorico Nevenko Malnarič Brulc so se udeležile zaključne konference projekta in strokovne ekskurzije v Milanu.

V okviru projekta Poučevanje evropske zgodovine s filmom so si dijaki različnih razredov preteklem šolskem letu najprej ogledali filme Savlov sin, Oliver Twist, Dva dneva, ena noč in Na svoji zemlji ter pri pouku zgodovine in sociologije analizirali ogledane filme. V mesecu aprilu so dijaki samostojno izdelali deset videoesejev, ki smo jih poslali na nacionalni izbor. Prvo mesto je zasedel videoesej One new follover, na drugo mesto se je uvrstil videoesej Your name, žirija pa je izpostavila še videoesej Hope was the one, ki so ga izdelale dijakinje Lana Jeglič, Tjaša Luzar in Ana Kastrevc. Zasedle so peto mesto, njihov mentor je bil Matjaž Štih.

Oba prvouvrščena videoeseja sta se uvrstila v mednarodni izbor. Spletno glasovanje je potekalo oktobra. Avtorici prvouvrščenega videoeseja Your name sta prejeli prek 7000 glasov.

Nagrajenima dijakinjama Nejki Guček in Anamariji Gole je 25. oktobra diplomo izročil direktor in programski vodja Zavoda za vizualno kulturo Vizo Rok Govednik.

Nevenka Malnarič Brulc,

Gimnazija Novo mesto