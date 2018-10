Utrinki iz oktobrskih Živ Žavov

30.10.2018 | 14:25

Brežice - V Mladinskem centru Brežice smo se na oktobrskih ustvarjalnih delavnicah za otroke posvetili likovnemu upodabljanju gozdnih živali.

Jesen je čas, ko se živali pripravljajo na zimo, hišni ljubljenčki te naloge nimajo, saj jo preživijo v toplem zavetju naših bivališč, divje pa si bodisi pripravijo primeren brlog bodisi jo preživijo kar na prostem. Glede na to, da živali pozitivno vplivajo na duševno zdravje otrok, saj jih naučijo skrbi za drugega, sočutja in odgovornosti, smo se nanje spomnili tudi mi in prvo soboto v oktobru izdelovali medvedke iz kartona, drugo pa živahne veveričke iz kartona in jesenskega listja, pridružil se nam je tudi Andrej z bobni, ki je na glasbeni delavnici predajal svoje znanje vedoželjnim otrokom. Zadnjo soboto v mesecu smo naredili še rogate jelenčke, vsakič pa smo si vzeli čas še za igro, zabavo in medsebojno druženje.

Lepo vabljeni na sobotni Živ Žav v igralnico MC Brežice med 9. in 12. uro tudi novembra, ko se bomo posvetili barvam jeseni!

A. Vimpolšek

