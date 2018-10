Učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško odlični na Ljubljanskem maratonu

30.10.2018 | 14:40

Krško, Ljubljana - V soboto, 27. oktobra, smo se s 24-timi učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina udeležili Ljubljanskega maratona.

Ekipo učencev sta sestavljala tudi dva učenca, ki sta tekmovala v Lumpi teku na 600 m, v katerem ne objavljajo rezultatov tekmovanja. Ostali učenci so tekmovali na državnem tekmovanju v cestnih tekih za posameznike in ekipno. Razdalja proge je bila 1800 m; tekmovali so v kategorijah od 6.−9. razreda ločeno po spolu.

Razdalja teka je bila večja kot na šolskih atletskih tekmovanjih, zato je bila med učenci prisotna velika trema. Na ogledu proge smo se dogovorili o taktiki teka, sledilo je še ogrevanje in začetek tekmovanja.

Na cilju so vsi prejeli spominsko medaljo in osvežilne napitke. Najboljši rezultat je dosegel Tomi Bajc, ki je osvojil peto mesto.

Zelo pa smo se razveselili ekipnega rezultata, osvojili smo odlično tretje mesto, kar je po drugem mestu na ekipnem državnem tekmovanju za dečke velika spodbuda za spomladansko državno tekmovanje v krosu, kjer ponovno pričakujemo dobre rezultate.

Tekmovanja so se udeležili:

Lumpi tek: Jakob Petrič in Tara Božovič

Državno tekmovanje v cestnih tekih:

6. razred: Ana Volčanšek, Maša Žohar, Maja Fuks, Žan Zorko, Lovro Udovč, Bruno Vogrinc

7. razred: Nina Pleterski, Vanesa Debeljak, Anže Povše, Benjamin Petan

8. razred: Ava Germek, Maruša Ferlin, Urška Zlobko, Nastja Praznik, Lara Švajger, Tomi Bajc, Leonard Škrabec, Adrijan Bahč

9. razred: Lavra Pirh, Maj Ficko, Andraž Maglica, Tadej Petančič

Čestitamo!

Mentorja: Zvonimir Lorenci in Anton Zakšek

