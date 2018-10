Zagorel stroj v Revozu; zapeljal s ceste

30.10.2018

Foto: arhiv DL

Po poročanju brežiškega regijskega centra za obveščanje je danes ob 9.08 na cesti Čanje - Blanca v občini Sevnica podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili dežurni delavci Komunale Sevnica.

Iz zabojnika požar še na živo mejo

Ob 9.11 pa je v Šolski ulici v Krškem zagorel zabojnik za komunalne odpadke. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požar, ki se je iz zabojnika razširil še na živo mejo in telekomunikacijski drog ob njej, pogasili.

Zagorel stroj v Revozu

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje pa so sporočili, da je danes ob 8.42 je na Belokranjski cesti v Novem mestu zagorel stroj v proizvodnih prostorih podjetja Revoz. Zaposleni v podjetju so začeli z gašenjem, dokončno pa so požar pogasili gasilci GRC Novo mesto, prezračili prostore in s termovizijsko kamero pregledali okolico.

Nesreča na avtocesti

Ob 13.09 se je na avtocesti Ljubljana-Obrežje, med priključkoma Dobruška vas in Smednik proti Obrežju zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Na kraj nesreče so bili napoteni tudi gasilci PGE Krško, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Zapeljal s ceste

Ob 16.53 je na cesti Stari trg—Dobliče pri naselju Tanča gora, občina Črnomelj, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo s tehničnim posegom potegnili na cesto, osvetljevali kraj nesreče, z vpojnimi sredstvi posuli in očistili cestišče ter nudili pomoč reševalcem in policistom.

R. N.