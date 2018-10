Tokrat res visoka razlika

30.10.2018 | 23:30

Center Jure Lalić je bil s sedemnajstimi točkami in petimi skoki najbolj koristen igralec srečanja. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Velika trenerjeva dilema, ko se njegovo moštvo sreča z za razred ali dva slabšimi tekmeci je, ali dati priložnost mladim, ki jim bodo izkušnje prišle morda celo kmalu zelo prav, ali pa se z najboljšo možno postavo znesti nad nasprotnikom. Če se je Simon Petrov pred tednom na tekmi proti Iliriji odločil za prvo in lep del tekme odigral s povsem domačo postavo, je nocoj na tekmi s Hopsi morda tudi pod pritiskom nekaterih očitkov, izbral taktiko, ki je nekje vmes, minutaži enakomerno porazdelil med vse svoje košarkarje, poudaril igro v obrambi in Krka je zmagala z razliko kar 26 točk, ki bi lahko bila še večja, če ne bi v zadnjih minutah njegovim košarkarjem v pričakovanju konca že zdavnaj odločene tekme povsem popustila zbranost.

Potem ko so Polzeljani v prvi četrtini nekako še sledili Novomeščanom, je razlika v drugi in tretji četrtini hitro presegla najprej 20 in potem še 30 točk, sredi zadnje četrtine pa je Krka po košu Fifolta vodila že za 32 (79:47) in bi svojo prednost lahko povečala morda celo na 40 točk, a je zbranost popustila predvsem v obrambi, tako da so Polzeljani vsaj za silo omilili poraz.

Krka : Hopsi Polzela 84:58 (28:22, 52:31, 69:41)

Krka: Lapornik 14 (1:1), Bratož 8, Lalić 17 (3:3), Cinac 12 (0:2), Mahkovic 4 (2:2), Osolnik 7, Stipaničev 3 (1:2), Fifolt 2 (0:2), Jančar Jarc 7, Stergar 4, Marinelli 6.

Hopsi Polzela: Atanacković 12 (2:4), Rotar 12 (2:2), Burgett 13 (4:4), Vasilić 4 (4:6), Benson 2, Bukovič 2 (2:2), Dragan 2, Borse 2, Jack 9 (0:6).

Prosti meti: Krka 7:12, Hopsi Polzela 14:24.

Met za tri točke: Krka 11:35 (Lapornik 3, Bratož 2, Cinac 2, Marinelli 2, Jančar Jarc, Osolnik), Hopsi Polzela 6:19 (Atanackovič 2, Rotar 2, Jack, Burgett).

Osebne napake: Krka 26, Hopsi Polzela 19.

Pet osebnih: Mahkovic (33.); Vasilić (34.).

I. V.

