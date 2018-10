Jože Kapler: Z zanesljivi koraki gradimo blaginjo

31.10.2018 | 09:00

Jože Kapler, dosedanji župan občine Škocjan, ki znova kandidira.

Škocjan - S sloganom Z zanesljivimi koraki gradimo blaginjo se v županski boj podaja dosedanji prvi mož občine Jože Kapler. Kandidira s podporo SDS in nekaterih list, občino pa želi voditi tudi tretji mandat zato, »ker smo doslej dobro delali in takšno tvorno sodelovanje z občani in sodelavci želim tudi v prihodnje.« Župansko funkcijo bo opravljal profesionalno, v občinskem svetu pa ne želi koalicije in opozicije, ampak podporo dobrim projektom.

Kapler s podporniki iz SDS na novinarski konferenci.

Kapler, trgovinski poslovodja iz Zavinka pri Škocjanu, želi v novem mandatu nadaljevati s hidravličnimi izboljšavami ter izgradnjo kanalizacije s povezovalnim vodom do čistilne naprave v Dobruški vasi. Pred vrati je zagon nove komunalno opremljene cone GTC Škocjan, kjer zaradi velikega zanimanja že načrtuje širitev čez cesto. Kapler si prizadeva tudi za čim prejšnjo izgradnjo RTP ter plinifikacijo. Več denarja bo za vzdrževanje 120 kilometrov lokalnih cest, sicer pa že poteka obnova državne ceste skozi Dobravo, v kratkem še na Bučki.

Med glavnimi projekti so: izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu, eko socialne kmetije na Bučki, ureditev Knobleharjevega muzeja, zeliščarskega centra v Zagradu in območja Štritovskega jezera, postajališča za avtodome, vzpostavitev kolesarskih povezav z Novim mestom, izboljšanje internetne povezave, razvoj gasilstva in podpora vsem društvom. Dolgoročno bo treba razmišljati tudi o novi umestitvi vrtca, saj se kljub dograditvi že ubadajo s prostorsko stisko.

