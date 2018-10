Nepravilno vključevanje usodno za 77-letnega voznika

31.10.2018 | 08:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Poročali smo, da se je sinoči pri naselju Krka zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. S policijske uprave Ljubljana so danes sporočili podrobnosti nesreče, ki se je včeraj okoli 17.15 v križišču lokalne ceste Krka-Gabrovčec in regionalne ceste pripetila zaradi nepravilnega vključevanja v promet in vožnje z neprilagojeno hitrostjo. Udeleženi sta bila osebno in kombinirano vozilo, v nesreči pa je ena oseba na kraju umrla, ena pa se je lažje telesno poškodovala.

»Policisti so z ogledom kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležila dežurna preiskovalna sodnica in državni tožilec, in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 77-letni voznik osebnega avtomobila Opel Astra, vozil po lokalni cesti Krka-Gabrovčec, od Krke proti Gabrovčcu. Ko je pripeljal do vozišča regionalne ceste 216, ni spustil mimo vozil, ki vozijo po prometnem pasu, na katerega se vključuje in je brez ustavljanja zapeljal na vozišče prednostne regionalne ceste. S tem je zaprl pot 52-letnemu vozniku tovornega vozila Fiat Ducato, ki je pripeljal po prednostni regionalni cesti, od Muljave proti Zagradcu, ki je takrat pripeljal z neprilagojeno hitrostjo, tako da ni moral pravočasno ustaviti vozila pred oviro, ki bi jo glede na okoliščine lahko pričakoval,« so pojasnili na policijski upravi Ljubljana.

Dodali so še, da je voznik tovornega vozila kljub zaviranju in umikanju trčil v vozilo 77-letnika. Slednji je na kraju nesreče umrl, 70- letna potnica v njegovem vozilu pa je utrpela lahke telesne poškodbe. Ugotovili so, da voznik Opel Astre med vožnjo ni bil pripet, zoper voznika Fiata pa je bil odrejen strokovni pregled. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

R. N.