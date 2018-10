Brežiška Komunala v novih prostorih

31.10.2018 | 10:00

Trak sta prerezala župana Brežic Ivana Molana in direktorice tamkajšnje Komunale mag. Jadranke Novoselc.

Zaposleni pred novo upravno stavbo brežiške Komunale.

Dogodka se je udeležilo kar veliko ljudi.

Novi poslovni prostori Komunale

Brežice - Komunala Brežice je včeraj slovesno odprla nove poslovne prostore, ki bodo javnemu podjetju omogočali še boljše pogoje za delovanje. Vrednost investicije je znašala približno 500.000 evrov, so sporočili iz Komunale.

»Obnovili smo upravno stavbo, kjer so v preteklosti že bili poslovni prostori, uredili smo tudi operativno stavbo, kjer so skladišče, garderobe za zaposlene in pisarna,« je ob odprtju novih poslovnih prostorov povedala direktorica brežiške Komunale mag. Jadranka Novoselc in ob tem dodala, da je presrečna, da se selijo v nove, bolj ustrezne prostore za delo. »Pred tem smo se nahajali na petih različnih lokacijah. To je vsekakor vplivalo na samo organizacijo dela, pogoji dela niso bili optimalni. Vsekakor bomo še naprej skrbeli, da bo kakovost vseh naših storitev ostala na visoki ravni,« je povedala direktorica, so zapisali v sporočilu za javnost.

Odprtja novih poslovnih prostorov javnega podjetja se je udeležil tudi nekdanji direktor in ustanovitelj Komunale Aleksander Zupančič, ki se je ozrl na do sedaj prehojeno pot. »Pot komunale se je začela v eni majhni pisarnici na podstrešju občine z eno mizo, omaro in starim računalnikom. Ponosen sem, ko danes stojim pred to čudovito stavbo, ki je rezultat dela zadnjih sedmih let,« je povedal Zupančič.

Dogodka se je udeležil tudi župan Ivan Molan, ki je, kot so sporočili iz Komunale, podoživel začetke ustanavljanja javnega podjetja Komunale Brežice. »Rad bi se zahvalil sedemnajstim svetnikom, ki so pred sedmimi leti podprli idejo brežiške komunale in omogočili, da imamo sedaj v Brežicah sodobno, inovativno in moderno komunalno podjetje,« je še dodal.

R. N., foto: Komunala Brežice