V Višnji Gori mobilno drsališče, kmalu tudi v Žužemberku, Dolenjskih Toplicah in Trebnjem

31.10.2018 | 12:00

Pravljica na ledu

Kristina Zadel

Violinistke s Srednje šole Josipa Jurčiča

Drsalni klub Celje navdušil na Dolenjskem

Višnja Gora - Sinoči so s pravljico na ledu Sneguljčica in sedem palčkov na višnjegorskem mestnem kopališču odprli mobilno drsališče, ki bo v uporabi 365 dni na leto, saj je iz ekološke mase, na kateri je možno drsati ne glede na vreme. Poleg mladih drsalcev Drsalnega kluba Celje, ki so nastopili v pravljici, so številno publiko navdušile tudi odlične violinistke s Srednje šole Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice.

Kristina Zadel iz družbe Ecoplin VG, ki ima v dolgoročnem zakupu in upravljanju Mesto kopališče Višnja Gora, je pojasnila, da je drsališče sestavljeno iz mobilnih plošč, ki jih je mogoče sestaviti v poljubne oblike in jih prestaviti tudi na drugo lokacijo, pogoj je le ravna, trda podlaga.

»Med projektom se bomo predstavljali tudi v občinah Žužemberk, Dolenjske Toplice in Trebnje,« je pojasnila in omenila, da bodo na omenjenih lokacijah decembra.

V teh počitniških dneh je njihovo drsališče v Višnji Gori odprto od 16. do 20 ure, imajo animatorje, pa tudi drsalke si je mogoče izposoditi, na voljo so od številke 26 do 45.

Mobilno drsališče deluje v okviru projekta Mobilno drsališče kot medgeneracijsko stičišče, finančno sta ga podprla tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in Evropski sklad za regionalni razvoj.

»Naši partnerji v tem projektu so Srednja šola Josipa Jurčiča, Turistično društvo Višnja Gora in Društvo upokojencev Višnja Gora. Tu že potekajo različne dejavnosti, od delavnic, izobraževanj do zabavnih aktivnosti,« je dodala Zadelova.

Sicer na mestnem kopališču razvijajo integralni turistični produkt Zlati polž iz Višnje Gore, v okviru katerega poleg drsališča deluje tudi kopališče, uredili so nekaj postajališč za avtodome, pustolovsko igro lov za zakladom po principu sobe pobega na prostem.

»Pripravljamo še prevod stripa Kozlovska sodba v Višnji Gori v angleški jezik, nabavili bomo električna kolesa, skupaj s partnerji bomo oblikovali lokalni destinacijski vodič,« je o bližnjih načrtih spregovorila sogovornica.

Sinoči je po odprtju drsališča sledila še zabava s skupino Monsun.

Janja Ambrožič

