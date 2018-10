Golčer in Gazvoda bosta slekla dres Adrie Mobil

31.10.2018 | 11:00

Jure Golčer (Foto: Mario Stiehl, arhiv DL)

Novo mesto - Novomeška kolesarska ekipa Adria Mobil bo pred novo sezono doživela kar nekaj sprememb in se pomladila, saj se bosta veterana Jure Golčer in Gregor Gazvoda športno upokojila, so sporočili iz kluba.

Golčer ima za sabo bogato kariero, saj je med drugim leta 2006 osvojil naslov državnega prvaka v cestnem kolesarjenju, dve leti zatem pa je zmagal na Dirki po Sloveniji. »Pri štiridesetih je čas za slovo od poklicnega kolesarstva, pravzaprav je malo kolesarjev, ki jim uspe dirkati več kot četrt stoletja,« so zapisali v sporočilu za javnost.

»Kolesarstvo je bilo ogromen del mojega življenja od 14. leta naprej. V tem času sem videl velik del sveta ter spoznal dosti ljudi, tudi prijateljev za življenje. Ker je kolesarstvo šport, ki zahteva celotnega človeka, stoodstotno predanega in velikokrat sebičnega, kar je pri mojih letih vedno težje, sem se že nekaj let boril z odločitvijo o koncu kariere. In letos je prišel ta trenutek. Ko se ozrem nazaj, nisem bil vesel samo svojih zmag in uspehov, ampak tudi dosežkov svojih kolegov, ki sem jim vedno pomagal po najboljših močeh. Rad bi se zahvalil vsem ljudem in ekipam, za katere sem tekmoval, vse od mojih začetkov v gorskem kolesarstvu do Adrie Mobila, kjer so mi omogočili, da končam kariero na način in ob času, ko si sam želim. Ne bom se pa še upokojil, ampak bom začel delati v zobozdravstveni ordinaciji. Ob tem bom vedno našel čas za kolo in bom še naprej navijal za kolesarstvo,« je ob slovesu dejal Golčer.

Tudi Gazvoda je pustil velik pečat v novomeškem klubu. Leta 2011 je slavil na dirki okoli jezera Qinghai na Kitajskem, večkrat pa se je dokazal tudi v vožnji na čas. Kot so sporočili iz kluba, se bo po koncu kariere z življenjsko sopotnico podal v podjetniške vode.

Vodstvo kluba se obema kolesarjema zahvaljuje za vso predanost in borbenost ter izreden prispevek k številnim zgodovinskim uspehom. »Ob tem še dodajmo, da kluba le ne bodo čisto prevzeli mladi, saj v ekipi med drugim ostaja hrvaški prvak Radoslav Rogina, ki se po letih bliža Golčerju, a zadnje v dirkanju še ni rekel,« so še sporočili iz kluba.

R. N.