Mladi arhitekti predstavili svoje ideje

31.10.2018 | 13:00

Poleti je v Dolenjskih Toplicah potekala arhitekturno-urbanistična delavnica, na kateri so se mladi arhitekti ukvarjali z nekaterimi razvojnimi izzivi občine.

Rok Žnidaršič

Nekateri so bili navdušeni nad idejami študentov arhitekture.

Dolenjske Toplice - Dolenjske Toplice so poleti gostile skupino študentov ljubljanske fakultete za arhitekturo, ki so se pod vodstvom mentorjev v sklopu arhitekturno-urbanistične delavnice ukvarjali z nekaterimi razvojnimi izzivi občine. Pred dnevi je potekala predstavitev njihovih idejnih projektov, nad katerimi so bili nekateri navdušeni.

Študentje so se ukvarjali predvsem s središčem Dolenjskih Toplic in Kočevskim rogom. »Pri obeh smo iskali vrzeli, kaj bi ta dva območja lahko pomenila v smislu razvoja tako prostorskega kot tudi programskega,« je dejal Rok Žnidaršič, mentor mladih arhitektov.

V središču Dolenjskih Toplic so razmišljali, kako bi glavno državno cesto, ki bo nekoč, ko bo zgrajena obvoznica, postala občinska, spremenili v nekakšno promenado. Študentje so predvideli, da bi imela cesta samo en vozni pas, ob njej bi postavili drevored in uredili kolesarsko stezo. »Promenada predstavlja tudi hrbtenico treh trgov, in sicer Sokolskega, Zdraviliškega in trga pred pošto oz. župniščem,« meni Žnidaršič. Trg pred pošto bi lahko po njegovem mnenju preoblikovali v sodoben javni prostor, kjer bi lahko uredili tržnico, na kateri bi se predstavljali domači pridelovalci hrane in drugi lokalni obrtniki.

Mladi arhitekti so se precej časa ukvarjali tudi s Kočevskim rogom, ki slovi kot območje izjemne naravne, zgodovinske in kulturne dediščine. Občina bi z nekaterimi društvi in posamezniki v roške gozdove rada privabila ozaveščeno javnost. Študentje so potrdili predvidevanja občine, da se v Lukovem domu vzpostavi nekakšna vstopna točka, kjer bi turisti dobili vse potrebne informacije, na voljo pa bi bila tudi manjša kuhinja s sanitarijami. Župan Jože Muhič pravi, da pozdravljajo smer, ki jo nakazujejo mladi arhitekti. »Ponudili so sveže razmišljanje in mogoče bo čez nekaj let prišlo do uresničitve njihovih idej.«

Za študente je bila to dobra izkušnja, saj so se ukvarjali z resničnimi problemi v resničnem prostoru, meni njihov mentor. V okviru delavnice so skupaj z občino in topliškimi gasilci iskali možnost, da bi gasilski dom v Dolenjskih Toplicah preselili drugam. Skupaj so pregledali štiri lokacije, na koncu pa prišli do zaključka, da bi bila najbolj primerna nekdanja tovarna Bor. Gasilsko dejavnost bi povezali še z drugimi aktivnostmi, saj so mladi arhitekti predvideli, da bi tam uredili še mladinski center, manjši hostel, prostore za mlade podjetnike in društva, zunaj pa bi bila športna igrišča, na katerih bi lahko organizirali tudi večje občinske prireditve. Nekatere stene bi podrli, da bi bilo čim bolj odprto, znotraj tovarne pa se predvideva postavitev zabojnikov, ki se jih lahko kontrolirano ogreva. Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Dolenjske Toplice Rok Pečak pozdravlja predlagano rešitev, saj imajo na trenutni lokaciji precejšnjo prostorsko stisko, poleg tega težko organizirajo vaje. Ker bi se tam zadrževala mladina, bi se najbrž marsikdo še hitreje navdušil za gasilsko dejavnost.

Besedilo in fotografije: R. N.

