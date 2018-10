Dejavni in srečnejši, ampak v domačem kraju

31.10.2018 | 14:00

Žan Colarič (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Žan Colarič bo na volitvah nastopil kot neodvisni kandidat za župana občine Kostanjevica na Krki, je povedal na včerajšnji novinarski konferenci v Kostanjevici na Krki. S programom napoveduje vrnitev zaupanja v delovanje občinske uprave. Člani uprave bodo morali poročati o svojem delu. Delovanje občinske uprave bo na vpogled občanom. Občina bo tudi zato znova izdajala Kostanjeviške novice in bo posodobila spletno stran.

Povečanje blaginje Kostanjevice na Krki je njegova druga ključna napoved. Z učinkovitejšimi pogajanji bo občina znižala cene komunalnih storitev. Z ustreznim prostorskim urejanjem in z nižjimi obdavčitvami bo dosegla, da domači podjetniki ne bodo več odhajali drugam in da bodo podjetniki od drugje prihajali v Kostanjevico. Kostanjevica mora več iztržiti s turizmom, pri čemer lahko unovči nekatere svoje izjemne danosti.

Kostanjeviška občina mora postati srečnejša skupnost. Zato bo občina ustanovila mladinski center, zagotavljala dostopnejša stanovanja za mlade družine, po vzoru Sopotnika organizirala prevoze in zagotovila za starejše varna stanovanja ali dom starejših. V vsem mestu Kostanjevica bo zagotovila brezplačen dostop do WI-FI in vzpostavila po vsej občini optično omrežje.

Z omenjenimi tremi področji se povezuje četrto. S toplo vodo, katere izvir v občini že obstaja, bodo ogrevali mesto.

Colarič je kot ekonomist delal v zadnjih desetih letih v vodstvu različnih podjetij, tudi v tujini.

M. L.