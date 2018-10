Uroš Pikl: Čas je za pozitivne spremembe

31.10.2018 | 18:00

Uroš Pikl (Foto: R. N.)

Mokronog - V občini Mokronog-Trebelno se bo na lokalnih volitvah za funkcijo župana potegoval tudi Uroš Pikl, 45-letni univerzitetno dipl. pravnik, ki kandidira kot neodvisni kandidat s podporo strank SLS, SDS in Zeleni Slovenije.

»Dosedanja poklicna pot in življenjske izkušnje so me izoblikovale v odločnega človeka, ki zastavljene cilje uresniči, hkrati pa znam prisluhniti in spoštovati drugačno mnenje,« je o sebi povedal na včerajšnji novinarski konferenci v Mokronogu. Za kandidaturo se je odločil, ker so ga v to nagovorili občani in ker verjame v zmago.

Zavzemal se bo za občanom prijazno in dostopno občino, vzpostavitev modela participatornega proračuna, ki bi omogočil, da ljudje sami povejo, kateri projekti se jim zdijo najpomembnejši in tako sodelujejo pri razvoju občine. Kot pravi, ima občina precej rezerv pri črpanju evropskega denarja za trajno naravnane in razvojne projekte, zavzemal bi se tudi za vključitev v projekte trajnostne mobilnosti in pametnih mest, spodbujal bi tehnološki razvoj in podpiral inovativne trajnostne modele, posebno pozornost pa je po njegovem mnenju treba posvečati potrebam in pobudam mladih in starejših. Pikl zatrjuje, da bo zagotavljal redne zbore občanov po vaseh in predlagal ustanovitev vaških odborov. Če bo izvoljen za župana, se bo zavzemal tudi za obuditev in nadgradnjo nekaterih kulturnih prireditev v občini. S sloganom Čas je za spremembe poziva občane, naj si dovolijo razmislek in podprejo pozitivne spremembe in naj gredo na volitve.

R. N.