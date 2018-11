Spremenjena prometna ureditev

1.11.2018 | 08:15

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Krajevna skupnost Boštanj obvešča, da bo danes spremenjena prometna ureditev na LC 372411 Boštanj – Jablanica na območju pokopališča Boštanj. Zapora bo izvedena med 12. in 16. uro, obvoz bo označen.

Podaljšanje zapore cest

CGP d.d. obvešča o podaljšanju popolne in občasnih popolnih zaporah na cesti LC 024691 Krška vas – Cerklje ob Krki in na LC 024022 Boršt – Boršt. Zapora bo izvedena zaradi izgradnje trafo postaje Boršt in nizko napetostnega omrežja Boršt – Račja vas in bo trajala od 1.11.2018 do 30.11.2018.

M. L.-S.