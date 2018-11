Drašičani so spet kosili steljnike

1.11.2018 | 09:25

Za Drašičani so ostali pokošeni steljniki in stogi.

Vinomer - Da ne bi za Belo krajino tako značilni steljniki povsem zarasli, si Drašičani zadnjih nekaj let vzamejo čas v enem od oktobrskih dni in pokosijo vinomerske steljnike ob cesti, ki vodi iz Metlike v Drašiče. Ni jim namreč vseeno, kakšen je pogled na steljnike tako s ceste kot iz bližine okna, narejena iz brezovih vej, s katerim v metliški občini zaželijo dobrodošlico obiskovalcem.

Včeraj, na topel jesenski dan, je kosilo in grabilo steljo ter jo zdelo v stoge okrog 20 Drašičanov vseh starosti. Predsednica krajevne skupnosti Vera Plut je bila vesela, da je bila udeležba tako dobra. Priznala pa je, da bi bilo prav, da bi za kose, grablje in vile poprijeli tudi člani vsaj tistih metliških društev, ki so kakor koli povezana s turizmom in kulturo ter tako prispevali k ohranjanju kulturne krajine.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

