Kostelci pometimo pred svojim pragom

1.11.2018 | 10:30

Nagrajenci

Fara - V sklopu vseslovenske akcije Moja dežela lepa in gostoljubna je Turistično športno društvo Kostel (TŠD) letos razpisalo že 24. natečaj za izbiro najbolj urejene okolice stanovanjske hiše, počitniške hiše ali poslovnih prostorov ter urejenost javnih površin v naselju in neposredni okolici na območju Kostela.

Medtem ko je lani v akciji Turistične zveze Slovenije, ki potekala v Kostelu pod sloganom Kostelci pometimo pred svojim pragom, sodelovalo 69 prijavljenih, jih je bilo letos kar 96. Rezultati te pozitivne tekmovalnosti Kostelcev se odražajo v lepo urejenem okolju v občini Kostel, saj ni zanemarjenih okolic hiš in poslovnih prostorov in ni divjih odlagališč odpadkov, zgledno pa so urejene tudi skupne oz. javne površine. O tem pričajo tudi rezultati letošnjega natečaja.

Komisija v sestavi Marko Mikuletič iz Arboretuma Volčji Potok, Vinko Zajec in predsednik TŠD Kostel Stanko Nikolić je letos prvo mesto podelila družini Koželički iz Grivca 17, drugo družini Rački iz Kužlja 11, s tretjim mestom pa so nagradili lepo urejene javne površine v vasi Rajšele.

M. L.-S.