Sodražani proslavili svoj praznik

1.11.2018 | 11:35

Letošnji občinski nagrajenci. (Foto: M. Glavonjić)

V spomin na podelitev pravice do tedenskih sejmov, ki jih je Sodražanom podelila cesarica Marija Terezija leta 1784, občina Sodražica 30. oktobra praznuje svoj praznik. Na letošnji osrednji prireditvi v počastitev praznika je župan Blaž Milavec spomnil, da letos mineva 20 let samostojnosti občine Sodražica in ob tem poudaril, da se je to (odcepitev od nekdanje skupne občine Ribnica) izkazalo kot uspešen projekt v vseh pogledih.

Osrednji dogodek na prireditvi je bila podelitev občinskih nagrad in priznanj. Zlato plaketo občine Sodražica in denarno nagrado je prejel Ribnik Smrekovec, revir Sodražica, za dolgoletno skrb za vodo in izgradnjo ribnika s postavitvijo lične koče ob njem. Priznanja občine so prejeli: Jelka Pakiž za humanitarno in prostovoljno delo v obdobju več kot 25 let, Cvetka Vesel, ki svoj pečat pušča ne le v društvu upokojencev ampak tudi v drugih organizacijah in Marija Levstek za delo v Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sodražica, pri Šedržankah, sekciji Poprtnik ter obujanju skupine narodnih noš. Županovi priznanji pa so prejeli: prostovoljci - člani domačih gasilskih društev in Lovska družina Sodražica.

M. L.-S.