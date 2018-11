Ljudska univerza je po novem enota Podjetniškega inkubatorja

1.11.2018 | 12:30

Kočevje - Na zadnji seji kočevskega občinskega sveta v tem mandatu je občinski svet podal soglasje k pripojitvi Ljudske univerze (LU) Kočevje k Podjetniškemu inkubatorju Kočevje (PIK), zaradi statusnih sprememb obeh javnih zavodov pa so sprejeli tudi odlok o ustanovitvi in delovanju zavoda PIK-a.

Že na 37. seji so svetniki sprejeli sklep o pripojitvi LU k PIK, na podlagi katerega sta, kot je povedala direktorica občinske uprave Lilijana Štefanič, poslovodstvi obeh zavodov 24. oktobra podpisali pogodbo o pripojitvi v obliki notarskega zapisa. Kot je povedala, primeri tovrstne pripojitve v Sloveniji obstajajo in so vedno pogostejši. »Primer je v Postojni, Šentjurju, Tolminu in mislim, da se sedaj pripravljajo tudi na Koroškem,« je povedala.

Za pripojitev LU k PIK so se odločili, kot so zapisali v obrazložitvi predloga za pripojitev, v izogib kadrovskim težavam in ker se dejavnosti LU in PIK, ki bo po novem krovni zavod v okviru katerega bo LU organizacijska enota, ki bo ohranila ves obstoječi delovni kader in imela vodjo enote, vsebinsko močno dopolnjujeta.

»Organizacijska enota mora ohraniti ime Ljudska univerza Kočevje, ker le tako lahko ohranja status, ki ga ima pri ministrstvu za šolstvo,« je povedala Štefaničeva in dodala, da pa je sestava sveta zavoda nekoliko spremenjena. »Predlagamo da ima 4 predstavnike ustanovitelja, dva predstavnika delavcev zavoda in sicer enega iz PIK-a in enega iz LU, ter enega predstavnika zainteresirane javnosti. Do sedaj je bilo tako, da sta oba zavoda imela vsak po tri predstavnike ustanovitelja, vsak po enega predstavnika zaposlenih in po enega predstavnika zainteresirane javnosti oz. pri LU udeleženca izobraževanja odraslih,« je povedala.

Predvsem pa je novost, kot je povedala Štefaničeva, da so v odlok o ustanovitvi in delovanju zavoda PIK, znotraj katerega deluje organizacijska enota LU Kočevje, zelo natančno opredelili, pod kakšnimi pogoji se lahko člane sveta zavoda razreši. »Na podlagi izkušenj se namreč dogaja, da nekateri predstavniki niti enkrat v 4-letnem mandatu niso bili prisotni niti na eni seji zavoda, kar kaže na totalno nezainteresiranost. Sedaj opredeljujemo, da se člana, ki se trikrat zapored, ne glede na opravičenost, ne udeleži seje, razreši in zamenja s predstavnikom, ki bi to aktivno želel opravljati,« je povedala in dodala, da v odlokih ostalih javnih zavodov na Kočevskem tega še ni.

M. Leskovšek – Svete