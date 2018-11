Teden Solidarnosti Rdečega križa

1.11.2018 | 18:30

Danes se je začel teden Solidarnosti Rdečega križa Slovenije. Na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur.l. RS, št. 7/93, 79/2010) bodo do 8. novembra v prodaji doplačilne elektronske znamke, na vseh železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji pa doplačilne vozovnice.

Nakupa doplačilnih elektronskih znamk in vozovnic sta obvezna, vrednost znamke in doplačilne vozovnice pa na podlagi 28. člena Zakona o RKS in sklepa Vlade RS (štev.: 00718-9/2018, z dne 21.4.2018) za leto 2018 znaša 0,17 evra.

Sredstva, zbrana s prodajo doplačilnih znamk in vozovnic v Tednu solidarnosti, se stekajo v sklad solidarnosti Rdečega križa Slovenije in so namenjena takojšnji pomoči posameznikom in družinam ob manjših nesrečah (požari, poplave, plazovi ipd.) in pomoči ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega.

Lani so v okviru Tedna solidarnosti zbrali 230.267 evrov. V sklad solidarnosti so razporedili 186.764 evrov, za enkratno finančno pomoč posameznikom in družinam ob nesrečah manjšega obsega na lokalni ravni 56.029 evrov, za rezerve v primeru elementarnih nesreč večjega obsega pa 130.735 evrov. Od teh sredstev so do sedaj 90.250,00 evrov namenili prizadetim v decembrski ujmi v letu 2017, prizadetim v neurju s točo v mesecu juniju 2018 in najbolj ogroženim uporabnikom Rdečega križa Slovenije.

M. L.-S.