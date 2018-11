Dedek Mraz bo letos pomagal čebelam; Romi ne bodo volili; Kdo vse bi bil rad župan

1.11.2018 | 19:45

Odkar ne praznujemo dneva republike so po dnevu reformacije, noči čarovnic in dnevu spomina in če ne upoštevamo martinovega, so naslednji od države zapovedani prazniki božično-novoletni z Božičkom in dedkom Mrazom, ki se na veseli decembre in obdarovanje otrok v Novem mestu že pripravlja, a ima pri tem precej težav. Dedek Mraz ne sme dobiti spiska otrok, ki bi jih rad obdari. Zakon o varovanju osebnih podatkov je močnejši od njegove dobrote. Kako bo rešil zaplet novomeški dedek Mraz, preberite v Dolenjskem listu.

Romi ne bodo volili

Pravijo, da si Romi upajo marsikaj, a toliko korajže, da bi se dal v Šentjerneju zapisati na listo za lokalne volitve, nima nihče od njih. No, javil se je nekdanji svetnik, ki pa kandidaturi ni priložil dovolj podpise. Kako bodo zagato rešili, pa piše v Dolenjskem listu, ki ta teden zamudo zaradi zgoraj omenjenih praznikov prihaja z enodnevno zamudo, v petek.

Radi bi bili župani

Ob prebiranju Dolenjskega lista ta teden lahko le enostavno ugotovimo, da imamo sicer precej občin, a vseeno ne dovolj, da bi službo dobili vsi, ki si želijo biti župani. Ta teden se na straneh osrednjega pokrajinskega tednika predstavlja precej kandidatov za zaposlitev, o kateri ne odloča kadrovska služba, ampak ljudstvo. Veliko obljubljajo. Seveda ne govorijo o svojih pomanjkljivosti, ampak predvsem o tem, kaj vse bodo imeli in dobili občani, če bodo izvolili prav njih. Če jim bo uspelo, bomo imeli za spoznavanje njihovih slabih plati čas naslednje štiri leta, razen če ne bo na položaju ostal sedanji oziroma sedanja. Potem vsaj približno že vemo, kaj nas čaka.