En avto na bok, drugi podrl drevo na cesto

2.11.2018 | 07:00

Sinoči ob 20.43 uri se je pri Velikih Dolah, občina Trebnje, prevrnilo osebno vozilo in obstalo na boku. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo in omogočili izstop dveh oseb ter odklopili akumulator na vozilu. Poškodovani osebi so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje.

Ob 19.17 je na glavni cesti pri Artu v občini Sevnica voznik z osebnim vozilom trčil v drevo, ki se je podrlo na cesto. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj, na vozilu odklopili akumulator, odstranili podrto drevo in počistili vozišče.

Ob 18.45 je v Dolnjem Brezovem, občina Sevnica, zagorelo kombinirano vozilo. Požar so pogasili policisti pred prihodom gasilcev PGD Sevnica, ki so nato odklopili akumulator in pregledali vozilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Stilles Blanca med 8. in 12. uro.

M. K.