Na mrliško vežico bodo morali še počakati

2.11.2018 | 11:15

Poleg pokopališča na Selih pri Šumberku načrtujejo gradnjo mrliške vežice. (Foto: R. N., arhiv DL)

Sela pri Šumberku - Krajevna skupnost Sela pri Šumberku je edina v trebanjski občini, ki še nima mrliške vežice. Krajani nanjo potrpežljivo čakajo že vrsto let in letos jim je bilo obljubljeno, da se bo gradnja vendarle začela, vendar se to vseeno ni zgodilo. »Nekateri so že kar malo obupali nad številnimi obljubami,« pravi predsednik zgoraj omenjene krajevne skupnosti Ignac Trunkelj, ki vseeno upa, da bo kmalu drugače.

Poslovilni objekt bi bil zanje velika pridobitev, poudarja Trunkelj. Čeprav sodijo med najmanjše krajevne skupnosti v občini, vsako leto umre kar nekaj krajanov, ki v večini primerov ležijo v domačih hišah, kar je za družine obremenjujoče, nekateri pa se odločijo, da njihovi najbližji počivajo v mrliški vežici v Velikem Gabru. »V zadnjih dveh mesecih so umrli štirje. Če bi imeli mrliško vežico, bi bilo veliko lažje,« pove predsednik, ki si zelo prizadeva, da bi prišlo do uresničitve želene investicije.

Mrliško vežico načrtujejo v bližini pokopališča, v njej bo prostora za enega pokojnika, objekt pa bo imel tudi nadstrešek in spremljevalne prostore. Naložba je ocenjena na okoli 130.000 evrov, od tega bo 30.000 evrov prispevala krajevna skupnost, preostalo pa občina. Trebanjski župan Alojzij Kastelic je za Dolenjski list povedal, da so letos objavili že tri razpise za izbiro izvajalca, vendar so bili vsi trije neuspešni, kajti enkrat ni bilo nobene ponudbe, dvakrat pa je bila za trideset odstotkov višja od ocenjene vrednosti. Letos gradnje ne bodo začeli, v naslednjem letu pa načrtujejo, da jim bo vendarle uspelo dobiti izvajalca in uresničiti težko pričakovano naložbo.

V krajevni skupnosti Sela pri Šumberku si med drugim tudi želijo, da bi s pomočjo občine uredili slab kilometer dolg makadamski odsek od Orlake proti Valični vasi. »Cesto mnogi uporabljajo kot bližnjico do Zagradca, zato je kar prometna,« pravi Trunkelj in dodaja, da bi bilo treba razširiti tudi ozko cesto od vasi Sela pri Šumberku do križišča za Velike Dole. Župan odgovarja, da bodo makadamski odsek po vsej verjetnosti asfaltirali v naslednjem mandatu, glede razširitve ceste pa ni dal nobene obljube. Kastelic pravi, da so tudi drugje po občini lokalne ceste, ki so prav tako potrebne obnove, zato bi bilo najbolje, da občina naredi vrstni red njihovih sanacij.

Sicer se lahko v krajevni skupnosti pohvalijo, da so jim pred leti obnovili elektriko, vse hiše imajo dostop do širokopasovnega omrežja, zato mnogi mladi ostajajo doma, k temu pa je nedvomno pripomogel tudi vrtec na Selih pri Šumberku, ki so ga zgradili pred leti, slabi dve leti zatem pa so poleg uredili še igrišče.

