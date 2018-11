Za eno od volilnih enot potrebne naknadne volitve

2.11.2018 | 12:10

ilustrativna slika (Foto: I. V., arhiv DL)

Mirna Peč - Poročali smo, da je občinska volilna komisija Občine Mirna Peč pri preizkusu zakonitosti vloženih kandidatur za prihajajoče lokalne volitve od dvanajstih kandidatur, vloženih za volitve članov občinskega sveta, zaradi kršitev zakona o lokalnih volitvah zavrnila štiri kandidature, in sicer političnih strank Zeleni Slovenije, SD, NSi in DeSUS.

Predstavniki vloženih kandidatur, ki so bile zavrnjene, so prejeli obrazloženo odločbo o zavrnitvi kandidatur, na katero so se lahko v roku 48 ur od prejema pritožili na Upravno sodišče. Sodišče je nato ugodilo pritožbam strank NSi, DeSUS in Zeleni Slovenije, medtem ko je pritožbo SD-ja zavrnilo.

Kot danes poroča STA, v četrti volilni enoti Občine Mirna Peč tako ne bodo volili kandidatov za občinski svet. Zaradi nepravilnosti pri kandidatni listi SD so namreč ostali brez kandidatov, zato bo moralo 177 volilnih upravičencev na naknadne volitve, ki jih v bodo po besedah župana Andreja Kastelica skušali izvesti čim prej.

Tajnica mirnopeške občinske volilne komisije Vladimira Fabjan Barbo je za STA pojasnila, da sta tako komisija kot pozneje po pritožbi SD upravno sodišče odločila, da kandidata te stranke niso določili skladno s predpisi.

Fabjan Barbova je potrdila, da kandidata SD niso določili skladno z zakonom o lokalnih volitvah, saj ga niso potrdili trije člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Pri določanju kandidature je tudi sodeloval le en član, kar je v nasprotju z zakonom o lokalnih volitvah, ki pravi, "da morajo pri tem sodelovati člani", je pojasnila. Izbranec SD je bil tudi edini kandidat v navedeni volilni enoti. Tako je Fabjan Barbova povedala še, da bodo postopke za naknadne volitve v četrti volilni enoti s 177 volilnimi upravičenci začeli takoj po lokalnih volitvah.

Ostale omenjene stranke so po odločitvi sodišča volilni komisiji vnovič predložile potrebna dokazila za pravilnost izvedenih postopkov in občinska volilna komisija je v ponedeljek njihove kandidature potrdila.

