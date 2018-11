Bomo široko odprli ali zaprli svoje oči?

Utrinek z alternativnega sprehoda ...

Zaključni posvet v KC Janeza Trdine.

Novo mesto - Društvo Est=etika je v avli Kulturnega centra Janeza Trdine pripravilo zaključni dogodek enomesečmega projekta Široko zaprte oči, inkluzivni prostori Novega mesta, ki so ga izvajali v okviru Meseca prostora ministrstva za okolje in prostor. S projektom so se lotili ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti o problematiki dostopnosti javnega prostora in ustanov, njihovih storitev in informacij za vse uporabnike, posebno pa tiste s posebnimi potrebami: gibalno in senzorno ovirane ter starostnike.

Za uporabnike s posebnimi potrebami so člani društva pripravili tri delavnice zbiranja pobud za izboljšanje dostopnosti prostora in storitev v Novem mestu, ki jih bodo združili v poseben dokument, ki bi lahko služil kot osnova za pripravo Strateškega načrta dostopnosti Mestne občine Novo mesto. Na notranjih stopnicah kulturnega centra so namestili posebne kontrastne protizdrsne označbe robov, ki slabovidnim pomagajo pri zaznavanju višin, v naslednjem tednu pa bodo izvedli prilagoditve zunanje terase ter informacijske table z delovnim časom blagajne.

Za strokovno javnost oz. uslužbence javnih ustanov so organizirali seminar o izboljševanju dostopnosti, ki ga je izvedel Zavod Dostop iz Ljubljane, ter alternativni sprehod po Novem mestu, na katerem so projektanti lahko preizkusili, kako se preko javnega prostora Novega mesta gibljejo slepi, slabovidni in ljudje na invalidskih vozičkih. Na podobni sprehod so se odpravili tudi učenci Osnovne šole Center.

Novomeško širšo javnost na dostopnost za vse uporabnike opozarjajo plakati manjše oglaševalske akcije Njihova pravica – naša odgovornost, ki jo je zasnovala snovalka sporočil Andreja Šeme in oblikovala arhitektka Meta Žebre, so še navedli v sporočilu za javnost.

Poleg rezultatov projekta in stanja na državnem in občinskem nivoju, ki so jih povzeli člani društva, so se javnosti predstavila lokalna invalidska društva, ki so sodelovala pri projektu: Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine, Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter Mednarodno društvo slepih in slabovidnih Novo mesto.

Sodelujoči so v ponedeljek ugotavljali, da se je stanje za osebe s posebnimi potrebami v zadnjih 25 letih postopoma izboljševalo, vseeno pa se pri uporabi javnih zunanjih in notranjih prostorov ter pri dostopu do javnih stroritev in informacij še vedno srečujejo s prenekaterimi težavami. Nekatere izboljšave bodo seveda zahtevale več denarja in posegov, veliko pa bi jih lahko z zavedanjem o potrebah invalidnih ljudi in malo dobre volje realiziralo že danes, so ob tem sporočili iz omenjenega društva.

M. M., vir fotografij: Društvo Est=etika

