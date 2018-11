Poziv k pomoči in opozorilo pred zemeljskimi plazovi

2.11.2018 | 14:25

ilustrativna slika (Foto: L. M., arhiv DL)

Močan veter, neurje, deroče vode in plazovi so pred nekaj dnevi v številnih krajih po Sloveniji povzročili veliko materialno škodo, kar je mnogim posameznikom in družinam povzročilo veliko stisko, ki je brez pomoči ne bodo zmogli razrešiti, so opozorili iz Rdečega križa Slovenije.

Prostovoljci in sodelavci območnih združenj Rdečega križa Slovenije v sodelovanju z občinskimi in regijskimi štabi Civilne zaščite v teh dneh pomagajo pri odpravljanju posledic na prizadetih območjih in skupaj s komisijami za ocenjevanje škode ugotavljajo, kdo vse zaradi posledic neurja potrebuje pomoč Rdečega križa Slovenije.

Narava je s svojim silovitim razdejanjem spet pokazala, kako pomembna vrednota je solidarnost, ki nas spodbuja k medsebojni pomoči prav v tednu, ko Rdeči križ Slovenije že tradicionalno ozavešča o njenem pomenu, to je v Tednu solidarnosti, ki se je pričel včeraj, 1. novembra, in bo trajal do 8. novembra. S posebnimi e-doplačilnimi znamkami in nalepkami na vozovnicah v javnem prometu prispevamo v Sklad solidarnosti, ki ob takšnih nesrečah omogoča kar najhitrejše lajšanje najtežjih stisk, so še navedli.

Rdeči križ Slovenije je s 16 sušilci prostorov priskočil na pomoč prizadetim v Tržiču, kjer je območno združenje RKS Tržič pozvalo k prostovoljnim finančnim prispevkom, ki jih zbirajo na posebnem računu TRR SI56 0510 0801 0063 548 - UJMA 2018.

Mobilni operaterji Telekom Slovenije, A1, Telemach in T2 omogočajo SMS donacije za pomoč prizadetim v letošnji jesenski ujmi. Na številko 1919 pošljite ključno besedo UJMA in prispevali boste 1€ ali UJMA5, da boste prispevali 5€.

Povečana verjetnost zemeljskih plazov

Zaradi napovednih obilnejših padavin Geološki zavod Slovenije opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov na območju zahodne, južne in osrednje Slovenije. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije, so sporočili iz zavoda.

Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine, pa tudi na znake zamakanja vode na zemljišču.

Dež se bo po napovedih agencije za okolje popoldne okrepil in razširil nad večji del Slovenije. Predvsem na jugu bodo vmes tudi nalivi, do sobotnega jutra pa bo dež večinoma ponehal, najkasneje na severozahodu. Zaradi obilnejšega deževja so na agenciji danes izdali novo opozorilo pred porasti in razlivanji rek v južni in deloma osrednji Sloveniji ter na Vipavskem.

M. M.