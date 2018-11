Levica računa na enega do dva občinska svetnika

2.11.2018 | 15:35

Vir fotografije: Novomeški odbor Levice

Novo mesto - »Formalno ne bomo podprli nobenega županskega kandidata, vsak naj se po svoje odloči, kateremu od kandidatov bo namenil svoj glas. Programsko pa nam je najbližje županska protikandidatka Alenka Muhič,« je po predstavitvi na novinarski konferenci sporočil mag. Igor Papež, nosilec liste kandidatov za občinski svet MO Novo mesto stranke Levica. Na njej so še Anita Stepan, Blaž Habjan, mag. Andreja Petrovič in Samir Sarajlič. Kot so povedali, računajo, da jim bodo volivci podelili enega do dva mandata v občinskem svetu.

Novomeški odbor Levice je nastal pred zadnjimi državnozborskimi volitvami, pred novembrskimi lokalnimi pa so oblikovali program, v katerem se med drugim zavzemajo za mestni bazen v Portovalu in ne v Češči vasi, krepitev trajnostnega prometa, ustanavljanje stanovanjskih zadrug z zagotavljanjem parcel, kreditov, jamstev in partnerstev, več neprofitnih stanovanj ipd. Večjo vključitev občanov v delovanje občine bi radi dosegli s predstavnikom nevladnih organizacij v vseh delovnih telesih, javnost pa bi morala biti seznanjena in odločati tudi o tem, kdo bodo uporabniki Sokolskega doma po prenovi. Med drugim bi ob projektu pozabljena polovica Novega mesta postavili spominska obeležja Milki Šobar Nataši, Katji Rupena in Majdi Šilc.

»Levica Novo mesto ne bo stopila v koalicijo z nobeno od strank in list, ki kandidirajo na lokalnih volitvah, smo pa odprti za projektna sodelovanja, ki bodo pomagala realizirati naš program,« je še dodal Papež.

M. M.