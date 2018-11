Predstavili zbornik in Baragovo rezino

Stane Peček in Zvonka Falkner sta obujala spomine na začetke prireditve Iz trebanjskega koša.

Tone Zaletel in Joži Sinur

Trebnje je dobilo svojo sladico.

Trebnje - Da bi spodbudili razvoj turizma, se je v Trebnjem konec 80. let preteklega stoletja porodila zamisel o osrednji občinski turistični prireditvi, na kateri bi združili različne vsebine. Pobudnica in gonilna sila snovanja večdnevnega dogajanja je bila domača gostilničarka Marija Cugelj, tudi dolgoletna predsednica Turističnega društva Trebnje. Pri uresničevanju svoje pobude se je povezala z nekaterimi drugimi aktivnimi občani na različnih področjih in začeli so snovati novo prireditev, ki so jo na predlog dr. Janez Bogataja poimenovali Iz trebanjskega koša.

Letos so pripravili že trideseto izvedbo prireditve, zato so ob tej priložnosti uredili zbornik, ki so ga pred dnevi tudi predstavili. Spomine na bogato tradicijo osrednje turistične prireditve v trebanjski občini so obujali Stane Peček, Zvonka Falkner in Tone Zaletel, ki poleg Cugljeve veljajo za idejne vodje "trebanjskega koša" od njegovih začetkov leta 1989. Na odru se jim je pridružila Joži Sinur, vodja JSKD OI Trebnje, ki je zbornik pripravila in uredila.

Prireditev je sicer v treh desetletjih vknjižila svoje vzpone in padce, nekatere so bile bolj, druge manj obiskane, nekatere programsko bogate, spet druge okrnjene. Kar 27 let je nad organizacijo te osrednje občinske turistične prireditve bdelo Turistično društvo Trebnje, leta 2016 pa je organizacijo prireditve prevzela občina. Porodila se je tudi nova vsebina, in sicer sobotni Dan Keltov in Rimljanov. Župan Alojzij Kastelic se je ob tej priložnosti zahvalil Luki Bregarju, Mateji Zupančič in Mariji Prosenik, ki so v zadnjih letih vložili ogromno energije in časa v organizacijo tradicionalne prireditve.

Na dogodku so obenem predstavili tudi Baragovo rezino, slaščico, ki so jo poimenovali po slovitem rojaku Ireneju Frideriku Baragi, nastala pa je v sklopu projekta Baraga in čipka kot niti sodelovanja. Simbolično sta jo predstavila in kot prva poskusila župan in Prosenikova, ki je članica Klekljarske skupine Žnurce.

»V slaščici se prepletata tradiciji, ki ju ločuje ocean. Namenili smo ji maline, ki so jih Baragu ljubi Indijanci nabirali že dolgo pred prihodom Evropejcev, ter slast grozdja, kateremu trta daje Baragu rodnim dolenjskim gričem prepoznavnost, delo in veselje. V Baragovo rezino smo dodali rozine – kot presenečenja, ki so Barago prepričala, da je na pravi poti ob spajanju omenjenih tradicij, ter čokoladni mousse, kot tisto nekaj več, ki spodbudi ponos ob imenu znamenitega rojaka zaradi njegovih del in slovesa – predvsem čez lužo, kjer imajo ob Michigenskem jezeru celotno okrožje Baraga, Baragovo deželo in bolnišnico,« so pojasnili na občini.

Sladico so obarvali rdeče, saj tako spominja na barvo ogrinjala, ki si ga je Baraga nadel kot škof, dodali so še ščepec edinstvenosti sladke čipke, ki bo krasila končno podobo. Izbrani izvajalec in razvijalec rezine je Hotel Opara iz Trebnjega, v njihovi gostilni pa je za vse sladokusce sladica že na voljo. Na občini vse sladokusce vabijo, da poskusijo sladico, s katero želijo tudi spodbuditi razvoj turizma v objemu reke Temenice.

