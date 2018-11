Potres v bližini Metlike. Zagorel štirikolesnik

3.11.2018 | 08:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20.17 so po podatkih Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini Metlike. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Metlike, Kostanjevice na Krki in Šentjerneja. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. - IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Z novomeškega ReCO še poročajo, da je ob 20.15 v naselju Sovinek (občina Semič) ob cesti gorel štirikolesnik. Gasilci PGD Semič so ogenj pogasili. Skoraj istočasno pa se je na koncu naselja Desinec (občina Črnomelj) iskrilo na električnem drogu. Gasilci PGD Črnomelj so s termovizijsko kamero preventivno pregledali drog, napako pa bo odpravil dežurni delavec elektra.

O ostalih izrednih dogodkih dežurni na 112 ne poročajo.

M. M.