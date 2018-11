Ostajajo edina neporažena ekipa prvenstva

3.11.2018 | 08:40

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Trebnje - Rokometaši Ribnice nadaljujejo prepričljive predstave v državnem prvenstvu. V Trebnjem so zabeležili šesto zmago in so še naprej edina neporažena ekipa prvenstva, zaenkrat so točki izgubili le z dvema remijema. V sinočnjem 8. krogu lige NLB so v gosteh premagali Trimo Trebnje z 29:17 (12:10).

Tokrat so tekmeca strli z granitno obrambo, in sicer v drugem polčasu, ko so prejeli le sedem golov. Po prvem je bila tekma povsem odprta, imeli so le dva gola prednosti. Toda iz slačilnice so nato prišli motivirani in vprašanje zmagovalca hitro rešili.

Že v prvem polčasu so tekmecem nekajkrat ušli, prvič po izidu 4:4, ko so dosegli tri zaporedne gole. Domači so bili zadnjič z golom zaostanka pri izidu 9:10, nato pa se je začel ogrevati ribniški stroj. Z dvema goloma na začetku drugega polčasa so se gosti odlepili na +4, nato pa prednost samo še večali.

Pri gostih se je z devetimi goli izkazal Rok Setnikar, Uroš Kavs jih je dosegel šest, od tega štiri s sedmih metrov, pri domačih je bil s štirimi goli najučinkovitejši Uroš Udovič.

V naslednjem krogu bo Ribnica gostila Dol TKI Hrastnik, Trimo bo gostoval pri Gorenju.

Trimo Trebnje - Riko Ribnica 17:29 (10:12)

* Dvorana OŠ, gledalcev 300, sodnika: Knez in Smolko (oba Ljubljana).

* Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Cvetko 1, Mat. Kotar 1, Seferović 2, Dobovičnik 3, Mi. Kotar, Ma. Kotar, Udovič 4, Sašek 2 (1), Redek, Bojanić, Grbič, Grandovec 2, Cirar 2.

* Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 5, Horvat, Vujačić 4, Glavan, Žagar 1, Knavs 6 (4), Lešek 1, B. Nosan, Klarič, Kovačič 1, Pucelj 2, Tomšič, M. Nosan, Setnikar 9 (2), Košmrlj.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 3 (1), Riko Ribnica 7 (6).

* Izključitve: Trimo Trebnje 0, Riko Ribnica 10 minut.

* Rdeč karton: /

Izidi tekem 8. kroga rokometne lige NLB in lestvica.

- sreda, 31. oktober:

Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško 25:30 (12:15)

- sobota, 3. november:

18.00 Krka - Dobova

19.00 Dol TKI Hrastnik - Maribor Branik

19.00 Jeruzalem Ormož - Koper 2013

- nedelja, 4. november:

19.45 Urbanscape Loka - Gorenje Velenje

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 8 7 0 1 257:212 14

2. Riko Ribnica 8 6 2 0 233:195 14

3. Gorenje Velenje 7 4 1 2 187:178 9

3. Maribor Branik 7 4 0 3 189:182 8

4. Urbanscape Loka 7 4 0 3 193:197 8

6. Krka 7 3 1 3 183:188 7

7. Trimo Trebnje 8 3 1 4 198:214 7

8. Jeruzalem Ormož 7 3 0 3 172:173 6

9. Dobova 7 3 0 4 183:204 6

10. Koper 2013 7 2 1 4 179:125 5

11. Dol TKI Hrastnik 7 1 0 6 161:185 2

12. Sviš Ivančna Gorica 8 1 0 7 197:229 2

STA, M. M.