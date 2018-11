Bo "Štukelj" tudi po Zadru neosvojena trdnjava?

3.11.2018 | 10:40

Se bo Krkin zajec nocoj spet veselil?

Novo mesto - Košarkarji Krke to sezono še niso izgubili tekme na domačem igrišču, v dvorani Leona Štuklja so padli Petrol Olimpija, Mornar in Partizan pa Ilirija in nazadnje Hopsi. Drevi dobijo v goste Zadarčane, ki se s čim podobnim ne morejo pohvaliti, saj so v jadranski ligi izgubili štiri od petih tekem, tudi obe doma, so pa, zanimivo, premagali Partizana, v Beogradu v dvorani Štark v zadnjem krogu pred kar 8000 Partizanovimi navijači. Vzrok za preporod košarkarjev iz, kot so govorili nekoč, najbolj košarkarskega mesta na svetu, je bila menjava trenerja. Pred tekmo proti Partizanu, ki ga Zadar do tedaj v Beogradu ni premagal že štirinajst let, je Aleša Pipana, ki je v preteklosti med drugim vodil tudi Krko, zamenjal Ante Nazor.

Po zmagi v Beogradu je razpoloženje med košarkarji Zadra povsem drugačno, kot je bilo pred vrnitvijo Nazorja na trenersko klop, tako da varovance Simona Petrova drevi ob 19. uri čaka težka preizkušnja, a tudi Krka je v naletu, saj je med tednom prav tako v dvorani Leona Štuklja ugnala Hopse s kar 26 točkami razlike, tako da se ne glede na to, da je Zadar kljub beograjskemu uspehu še vedno zadnji na lestvici, obeta zanimivo srečanje, pred katerim je novomeški trener Simon Petrov optimističen: »Vsaka tekma v ABA ligi je za nas pomembna, še posebej na domačem parketu, kje imamo ob bučni podpori naših gledalcev lepo priložnost za zmago. Zadar je zamenjal trenerja in to načeloma vsaj v začetku povzroči pozitiven učinek, a se na to ne oziram. Gledam samo nase in na svoje moštvo. Dobro se bomo pripravili na to tekmo in mislim da imamo možnosti za zmago.«

I. V.