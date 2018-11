Žabjak – Brezje: Nič več kopica črnih priključkov

Novo mesto - Vlada je pred slabim letom dni za prostorsko in komunalno urejanje največjega dolenjskega romskega naselja Žabjak - Brezje namenila več kot tri milijone evrov v prihodnjih treh letih. Tik pred poletjem je bil pri tem projektu narejen še drugi ključni korak, ko je novomeški občinski svet sprejel ustrezen prostorski načrt. Kaj se glede tega dogaja danes?

Kot smo poročali, omenjeni načrt zajema preureditev severnega dela naselja (Brezje) in povsem novo ureditev južnega dela (Žabjak) v obsegu okoli pet hektarjev v funkcionalno povezano romsko naselje Brezje - Žabjak. Prostorski načrt sicer zajema tudi ureditev gospodarske cone Zahod in večjega območja urejenih zelenih površin, v naselju pa so določili 104 gradbene parcele; od tega jih je prostih slabih 50, preostale pa so že v uporabi in bodo urejali stvarnopravna razmerja. Kot so že takrat zatrdili na občini, je ureditev naselja tudi edini način za ustavitev njegovega nenadzorovanega širjenja.

»Tu nadaljujemo, trenutno poteka intenzivno projektiranje obnove Mirnopeške ceste, kjer sta naročnik Direkcija za infrastrukturo in ministrstvo. Šlo bo za večji projekt, kot je bilo sprva načrtovano; višina prenove je ocenjena med 1,5 in dvema milijonoma evrov, ampak s tem dobimo obnovljeno cesto in ob njej še večnamensko pot,« je pred kratkim glede urejanja tega območja povedal novomeški župan Gregor Macedoni in nadaljeval: »Predvsem pa dobimo varnost, da ne bo več teh črnih priključkov na državno cesto, zdaj jih je šest ali še več, po prenovi pa bosta na strani Žabjaka samo dva.«

Na drugi strani, na strani Brezja, prav tako načrtujejo priključek na Mirnopeško cesto, ob tem pa še obračališče za šolske avtobuse in postavitev montažnega večnamenskega objekta: »Ta bo primarno namenjen aktivnostim Društva za razvijanje prostovoljnega dela, da se bodo lahko otroci, ki hodijo v osnovno šolo, popoldne tam pripravili na pouk. Teh otrok je vsaj sto, vemo pa, da delavnice omenjenega društva v naselju lahko obiskuje le okoli 40 otrok, saj v vrtcu ni več prostora, in izobrazba je eden ključnih dejavnikov, da bodo razmere kdaj boljše.«

»Vzporedno s tem se bo v kratkem začelo projektiranje komunalne infrastrukture na območju Žabjaka. Sodelavci so zdaj tam precej na terenu, saj se pogovarjamo že o parcelaciji in v nadaljevanju sledi urejanje premoženjskih zadev, ko bomo lahko od vsakega zahtevali in mu tudi omogočili, da zadeve ureja na način, da bomo vsi dejansko enakopravni,« je še povedal župan.

Kot smo v Dolenjskem listu že poročali, občina hkrati ureja širše vplivno območje, npr. z gradnjo pločnika skozi Muhaber. Hkrati pa Macedoni poudarja, da nihče Romom ne bo ničesar podaril ali večinskemu prebivalstvu odvzel. »Delamo javno infrastrukturo, enako kot pri vsaki ulici v Novem mestu. In vsak nosilec stavbne pravice ali lastnik v romskem naselju, ki se bo želel na to infrastrukturo priključiti, bo moral izpolnjevati enake pogoje kot vsak drug občan naše občine,« je zatrdil že novembra lani, ko so prejeli odločitev vlade o sofinanciranju tega projekta in se lotili priprave prostorskih aktov.

