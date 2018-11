V eni občini kar sedem kandidatov, v štirih le po en

3.11.2018 | 11:35

ilustrativna slika (Foto: M. M.)

Novo mesto, Brežice, Črnomelj… - Včeraj se je iztekel rok, do katerega so občinske volilne komisije sestavile sezname potrjenih list kandidatov in kandidatur po vrstnem redu, ki so ga določile z žrebom.

V regiji, ki jo pokriva Dolenjski list, imamo tako 57 županskih kandidatov in 16 kandidatk, od teh jih je šest v Beli krajini. Za še en mandat se potegujejo vsi zdajšnji župani in županje, vključno z rekorderjem Francem Škufco, ki Žužemberk vodi 20 let. Med županskimi kandidati so sicer tudi nekdanji župani, kot so Franc Vovk, Franc Hudoklin, Renata Brunskole, Janko Veber in Zvone Lah. V štirih občinah naše regije pa je izid tokratnih lokalnih volitev že znan.

Kot omenjeno, je Državna volilna komisija včeraj objavila potrjene sezname županskih kandidatur in glede na članek, objavljen 25. oktobra, sprememb ni:

Edina mestna občina ima na letošnjih lokalnih volitvah polovico manj kandidatov kot na prejšnjih. Za županski stolček se bo pričakovano vnovič potegoval zdajšnji župan MO Novo mesto Gregor Macedoni (Boštjan Grobler in skupina volivcev). Drugič bo na županski stolček skušal sesti Jože Kobe (Zbor članov GAS MO Novo mesto), prvič pa tudi Alenka Muhič (Glavni in izvršilni odbor Zveze za Dolenjsko) in Rok Mežnar (Stranka Dobra država, Zbor članov OO Mestne občine Novo mesto).

Štiri županske kandidate imajo tudi v občini Trebnje. Poleg aktualnega župana Alojzija Kastelica (Branko Meglič in skupina volivcev) se bodo za štiriletni mandat potegovali še Gregor Kaplan (ZL-DSD – Združena Levica-Demokratična stranka dela), Leon Lobe (Drot – za razvoj) in Jože Avguštinčič (SDS – Slovenska demokratska stranka).

Po tri imena na volilnih listih za župana bodo imeli v občinah Dolenjske Toplice, Straža, Šentrupert, Šmarješke Toplice in Žužemberk, kjer kandidirajo tudi dozdajšnji župani in županja. Protikandidata topliškemu županu Jožetu Muhiču (Alojz Puhan in skupina volivcev) bosta Franc Vovk (Jernej Ban in skupina volivcev) in Jure Filipović (SDS – Slovenska demokratska stranka, konferenca OO Dolenjske Toplice). Mandat želi nadaljevati tudi straški župan Dušan Krštinc (Martin Krštinc in skupina volivcev RIOS), za njegov položaj pa se potegujeta še Samo Jakljič (Borut Likar in skupina volivcev) in Franc Plut (Dominik Avguštin in skupina volivcev). Tudi šentrupertski prvi mož občine Rupert Gole (Tjaša Gole in skupina volivcev) ima dva »izzivalca«, to sta Nataša Hribar (Janez Hribar in skupina volivcev) in Andrej Martin Kostelec (SDS – Slovenska demokratska stranka). Vodenje šmarješke občine v naslednjih štirih letih želi nadaljevati županja Bernardka Krnc (Bernardka Krnc in skupina volivcev), začeti pa Marjan Hribar (Gašper Gregorčič in skupina volivcev) in Anica Turk Potočar (Anica Turk Potočar in skupina volivcev). Po 20 letih županovanja v Žužemberku želi prvi mož občine ostati Franc Škufca (Franc Škufca in skupina volivcev), za ta položaj pa se potegujeta še Jože Papež (NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati) in Darko Pucelj (DD – Dobra država).

Med aktualnimi župani in zgolj enim »izzivalcem« se bo na volilno nedeljo boj bil med Dušanom Skerbišem (Barica Kraljevski in skupina volivcev) in Draženom Šmucem (Dražen Šmuc in skupina volivcev) v občini Mirna, med Andrejem Kastelicem (Damjan Zupančič in skupina volivcev) in Zvonkom Lahom (Stanislav Bevc in skupina volivcev) v občini Mirna Peč, med Antonom Mavrom (Franc Glušič in skupina volivcev) in Urošem Piklom (Drago Samide in skupina volivcev) v občini Mokronog - Trebelno ter med Jožetom Kaplerjem (SDS – Slovenska demokratska stranka) in Francem Kocjanom (SLS – Slovenska ljudska stranka) v občini Škocjan.

Med največ, petimi županskimi kandidati po dolenjskih občinah bodo volivci lahko izbirali v občini Šentjernej. Za še en mandat se poteguje zdajšnji župan Radko Luzar (Franc Bevc), pa tudi Franc Hudoklin (SLS – Slovenska ljudska stranka), Jože Simončič (Peter Cvelbar in skupina volivcev), Viktorija Rangus (Martina Dolar in skupina volivcev) in Albert Pavlič (SDS – Slovenska demokratska stranka).

REKORDERKA KOSTANJEVICA

Na Dolenjskem je še pred volilno nedeljo župan znan le v občini Ivančna Gorica, saj je aktualni prvi mož občine Dušan Strnad (SDS – Slovenska demokratska stranka) edini kandidat. V Posavju sta znana »zmagovalca« v dveh občinah, saj imajo prav tako le po enega kandidata. V sevniški občini je to zdajšnji župan Srečko Ocvirk (SLS – Slovenska ljudska stranka) in v občini Radeče tamkajšnji župan Tomaž Režun (SD – Socialni demokrati).

Krčani bodo lahko tokrat izbirali med štirimi kandidati, in sicer zdajšnjim županom Miranom Stankom (SLS – Slovenska ljudska stranka), Dušanom Dornikom (SMC – Stranka modernega centra), Alešem Sušo (Levica) in Božidarjem Resnikom (DD – Dobra država). Kandidata več imajo v Brežicah, kjer želijo župansko verigo nositi aktualni župan Ivan Molan (Dražen Levojević in skupina volivcev), Peter Dirnbek (Levica), Matija Kolarič (SD – Socialni demokrati), Igor Zorčič (SMC – Stranka modernega centra) in Andrej Gerjevič (Lista Sonce).

Največ gneče na volilnem lističu bo v najmanjši posavski občini, Kostanjevici na Krki, kjer je do roka kandidaturo vložilo kar šest kandidatov in kandidatka. Mandat želi nadaljevati Ladko Petretič (Robert Zagorc in skupina volivcev), začeti pa Andrej Rajar (Jože Junkar in skupina volivcev), Andrej Kerin (SNS – Slovenska nacionalna stranka), Vesna Hrovat (Ana Pajić in skupina volivcev), Andrej Božič (Matjaž Krošl in skupina volivcev), Žan Colarič (Mitja Luštek in skupina volivcev) in Marjan Jerele (DD – Dobra država).

BELA KRAJINA ŽUPANJ?

Na sončni strani Gorjancev lahko najdemo največ ženskih imen – tako med aktualnimi vodstvi kot kandidati. V metliški občini, kjer so županske kandidature že potrdili, bosta volivce skušala prepričati zdajšnji prvi mož občine Darko Zevnik (SD – občinska organizacija SD Metlika – volilna konvencija) in nekdanja prva dama te občine Renata Brunskole (Nastja Brunskole in skupina volivcev). Za županski stol se je želel potegovati tudi Alojz Malenšek (NSi – Nova Slovenija - krščanski demokrati), a je občinska volilna komisija po naknadnem pregledu kandidatur ugotovila, da je njegova vložena v nasprotju s pravili stranke. Zato je odločila, da kandidaturo zavrne.

Tudi v naslednjih štirih letih bo občino Semič zagotovo vodila županja. Volivci pa bodo odločili, ali bo to zdajšnja Polona Kambič (volilni zbor članstva OO SLS Semič) ali »izzivalka« Sonja Klemenc Križan (Slovenska demokratska stranka – SDS, konferenca OO Semič). Več izbire, med tremi kandidatkami in kandidatom, bodo imeli v občini Črnomelj. Za še en mandat se poteguje aktualna prva dama občine Mojca Čemas Stjepanovič (DeSUS OO Črnomelj in Socialni demokrati Črnomelj), županji bi radi postali tudi Vesna Fabjan (LMŠ – Lista Marjana Šarca) in Maja Kocjan (SDS – Slovenska demokratska stranka, konferenca občinskega odbora), župan pa Andrej Kavšek (Vladimir Radovič in skupina volivcev).

Ob koncu še skok do kočevsko-ribniškega: v največji občini Kočevje so prejeli pet kandidatur, ki so jih vložili zdajšnji prvi mož Vladimir Prebilič (Lilijana Štefanič in skupina volivcev), pa tudi nekdanji Janko Veber (Sloga) in še Luka Bubnjić (SDS – Slovenska demokratska stranka), Alenka Jelenovič (SNS – Slovenska nacionalna stranka) in Lucija Höferle (DeSUS). Eno manj, torej štiri kandidature, imajo v občini Ribnica. Poleg zdajšnjega župana Jožeta Levsteka (SDS – Socialni demokrati Slovenije) bi radi županski kabinet zasedli še Aleš Hoge (ZL-DSD – Združena levica-Demokratska stranka dela), Irma Grbec (SD – Socialni demokrati) in Samo Pogorelc (Franc Trdan in skupina volivcev). Tudi na tem koncu države je en župan že znan, saj se za nadaljevanje mandata poteguje le aktualni župan Sodražice Blaž Milavec (SLS – Slovenska ljudska stranka).

Mirjana Martinović