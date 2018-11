Veseli december DPM Mojca: Dedek Mraz bo letos pomagal čebelam

3.11.2018 | 14:05

Predsednica DPM Mojca Marjeta Ferkolj Smolič in Silvester Polak, ki je že 36 let glavni dolenjski dedek Mraz z letošnjim darilom, namenjenim pet tisoč otrokom. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Tradicionalni, letos že 49. Veseli december je ekipi Društva prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta predstavljal poseben izziv. Maja so se sporazumno razšli z Janezom Pavlinom, ki je obiske dedka Mraza na Dolenjskem prirejal desetletja, poleg tega pa jim je zagodla še evropska uredba o varovanju osebnih podatkov. A brez skrbi, dedek Mraz bo otroke brezplačno razveseljeval in obdarjal tudi za letošnje decembrske praznike, prvi pa razkrivamo tudi, kaj se bo skrivalo v njegovi darilni vrečki (zato tega članka ne berite na glas pred otroki, op. av.).

»Uredba Evropske unije o varovanju osebnih podatkov dedku Mrazu letos prvič onemogoča pridobiti seznam otrok iz uradnih evidenc, zato potrebujemo pomoč staršev,« so na svojih spletnih straneh objavili v DPM Mojca. Kot je znano, je njihov decembrski dobrotnik 48 let brezplačna darila namenil okoli pet tisoč otrokom dolenjskih občin na svojem popotovanju po domala vseh krajevnih skupnostih, a se je za letošnjo 49. obdaritev nekoliko zapletlo.

Letos so sicer na vrsti otroci, rojeni med 1. januarjem 2012 in 31. decembrom 2017. Društvo je moralo do konca minulega meseca tako zbrati prijave oz. soglasja staršev, a le z območja novomeške mestne občine. Kot so pojasnili, so se z drugimi občinami dogovorili, da bodo zadeve skupaj uredili oz. rešili na drugačen način. O obdaritvi bodo vsi starši pravočasno obveščeni, so še poudarili.

Starši z območja novomeške občine so morali torej, če želijo biti povabljeni na obdaritev, izpolniti prijavo, ki je objavljena na spletnih straneh društva, in jo skupaj s fotokopijo otrokovega osebnega dokumenta poslati na elektronski ali poštni naslov društva. Prijave so zbirali do konca oktobra, če je med starši tudi kakšen zamudnik, pa naj pokliče na društvo. »Soglasja dobivamo tudi od staršev iz drugih občin in jih bomo že uredili z našimi evidencami. Tu so nam veliko pomagale posamezne občine in vrtci, sicer pa bomo vse zbrane dokumente po zaključenem Veselem decembru uničili in naslednje leto zadevo ponovili, tako od nas zahteva omenjena evropska uredba,« je pripoved začela predsednica društva Marjeta Ferkolj Smolič.

Sprejela nas je v jesensko obarvanem Mojčinem taboru v Dolenjskih Toplicah, kjer so tudi letos uspešno izvedli vse tabore, tematika pa je bila posvečena čebelam. To rdečo nit so ohranili tudi za decembrsko obdarovanje.

»Takoj po zadnji predstavi,« predsednica odgovori na vprašanje, kdaj se začnejo priprave na dedka Mraza, in nadaljuje: »Na vsaki obdaritvi spremljamo odzive otrok in se prilagajmo za naslednjo. Intenzivne priprave pa se začnejo poleti, v ožji ekipi so Silvester Polak, Toni Mežan, Irena Plavec, Maryana Pangre, Ines Kastrevc in Miran Blažič.« Sebe niti ne omeni, medtem pa po telefonu že preverja podatek, ali bo del darila tudi med.

»Bo!« z olajšanjem oznani nekaj minut kasneje Polaku, ki se novice razveseli in opiše letošnje darilo: »Otroke in družine nasploh želimo opozoriti na pomen čebel. Letos darilo zato poleg medu vsebuje dve knjigi o čebelah, poleg bo tudi samostoječa dvostranska tabla, primerna tako za flomastre kot za kredo, pa otroški komplet za risanje, sestavljen iz zvezkov, peresnice, svinčnikov, ravnila ipd. Seveda ne bo manjkala še kakšna zdrava sladkarija.«

Če kdo, potem on ve, kako obsežna je obdaritev društva, ki se je v takšni obliki obdržala le še na Dolenjskem. Ne le da po številnih krajih območja sedmih dolenjskih občin sprejme in nagovori okoli pet tisoč otrok, skozi njegove roke gre v tem času okoli 14 ton blaga. Po 36 letih izvajanja tega poslanstva je za letos priznal, da bo otrokom delil bombone, darila pa zveste pomočnice, snežinke.

Tu se novosti DPM ne končajo: poleg MO Novo mesto, Straže, Šentjerneja, Škocjana, Žužemberka, Šmarjeških Toplic in Mirne Peči bo njihova karavana obiskala tudi občino Dolenjske Toplice. Tam so že kupili svoja darila, tako da bo Mojca poskrbela za spremljevalni program. Tudi v letošnjem ne bo manjkal priljubljeni čarovnik Toni.

Mirjana Martinović