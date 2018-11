Zagorel drog javne razsvetljave

3.11.2018 | 18:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 17.50 je zagorel drog javne razsvetljave v naselju Dolenje Skopice (občina Brežice). Gasilci PGD Skopice so požar pogasili. Na kraj dogodka je bil napoten tudi vzdrževalec javne razsvetljave, danes poročajo iz ReCO Brežice.

Ob 6.52 je v gostinskem lokalu na Cesti krških žrtev v Krškem počila vodovodna cev. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so manjšo količino iztekle vode izčrpali.

Popoldne ob 16.30 je v občini Brežice potekala operativno taktična gasilska vaja 6. sektorja Skopice GZ Brežice. Na vaji so sodelovala prostovoljna gasilska društva Krška vas, Skopice, Cerklje ob Krki in Pirošica. Na vaji so bile uporabili tudi sirene javnega alarmiranja z znakom 'neposredna nevarnost'.

Iz novomeškega ReCO o izrednih dogodkih danes ne poročajo.

M. M.