Zadar prvi osvojil novomeško trdnjavo

3.11.2018 | 22:20

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - S fanatično igro v obrambi, nepopustljivostjo in agresivnostjo na robu incidenta so si zadrski košarkarji na parketu športne dvorane Leona Štuklja priborili drugo zmago v sezoni, čeprav bi z malo sreče ob metih Cinca v zadnjem napadu Krke deset sekund pred koncem in tik pred zadnjim piskom sirene lahko do zmage prišli Novomeščani, a je bil premalo natančen. Košarkarji Krke so tako doživeli prvi poraz na domačem igrišču v sezoni in z njim zdrsnili na zadnje mesto lestvice jadranske košarkarske lige, na kateri so, ker vsa moštva še niso odigrala tekem šestega kroga, trenutno še osmi.

Krka : Zadar 77:78 (22:17, 31:36, 56:62)

Krka: Mahkovic 5, Marinelli 7 (2:2), Škedelj 7 (2:4), Osolnik 2, Bratož 18 (1:3), Stipaničev 2, Cinac 8 (2:6), Fifolt 6 (2:2), Lalić 8 (2:3), Lapornik 14 (5:5).

Zadar: Grant 7 (2:4), Bašić 8, Marić (0:1), Magarity 15 (3:4), Krajina 6 (2:2), Vuković 3 (1:1), Špralja 6, Tomas 3, Little 12 (1:2), Božić 18 (2:2).

Prosti meti: Krka 16:25, Zadar 11:16.

Met za tri točke: Krka 7:34 (Cinac 2, Lapornik, Bratož, Marinelli, Škedelj, Mahkovic), Zadar 9:18 (Little 3, Špralja 2, Bašić 2, Grant, Tomas).

Osebne napake: Krka 22, Zadar 25.

Trenutna lestvica: 1. Mega Bemax 11, 2. Crvena zvezda 10, 3. Partizan 9, 4. FMP 9, 5. Budućnost 8, 6. Igokea 8, 7. Zadar 8, 8. Krka 8, 9. Petrol Olimpija 7, 10. Cedevita 7, 11. Cibona 7, 12. Mornar 7.

