Posavce zlomili šele v drugem polčasu

3.11.2018 | 22:45

Dobovčani so poskušali Jerneja Papeža ustaviti na vse načine, a je vseeno dosegel devet zadetkov. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Precej dolgo so se dobovski rokometaši dobro držali v Novem mestu, kjer je domača Krka tokrat začela slabo, pustila gostom, da so povedli s 3:0 in 7:4, potem pa z delnim izidom 6:1 prevzela vajeti v svoje roke, a je bilo srečanju kljub temu do konca prvega polčasa izenačeno, z zadetkom Pršine v zadnjem napadu pa so Novomeščani odšli na odmor z zadetkom prednosti (15:14).

Izenačena igra se je nadaljevala tudi prvih deset minut nadaljevanja. V štirideseti minuti se je Dobova z zadetkom Kunsta zadnjič približala Novomeščanom na en sam zadetek (18:19), potem pa so krkaši s tremi zadetki v eni sami minuti pokazali, da Dobovčanom tokrat ne bo uspelo. S še eno serijo štirih zaporednih zadetkov so v 48. minuti povedli z 29: 21 in tekma je bila praktično končana. Najboljša strelca Krke sta bila tokrat Jernej Papež z devetimi in Leon Rašo s petimi zadetki, pri Dobovčanih pa je bil najbolj učinkovit Marko Sintič, ki je bil tako kot papež uspešen devetkrat.

Krka : Dobova 35:28 (15:14)

Krka: L. Rašo 5 (4), Bevec, Didovič 2, Okleščen 4, Pršina 4, Tomić, Irman 2, Jakše 4, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj 1, Papež 9 (1), Kukman 2, Matko 1, Imperl, Florjančič 1.

Dobova: Dular 2, Markušić 4 (2), Leben, Kučič 3, Polutnik, Humek, Bura 2, Majić 2, Jazbec, Zavodnik, Krnc 1, Šušnjara, Sintič 9 (2), Hotko 1, Novak 2.

Sedemmetrovke: Krka 5 (5), Dobova 5 (4).

Izključitve: Krka 10, Dobova 8 minut.

Rdeč karton: Irman (51.).

I. Vidmar

