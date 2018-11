Mislijo na potok

4.11.2018 | 08:30

Vsaj v tem delu Lončarjevega Dola, če ne drugje v vasi, tekmujejo za ozek prostor cesta, hiše, travnati rob, Vranjski potok, precej gost promet in občasno narasla voda. (Foto: M. L.)

Lončarjev dol - Ali je potok premajhen ali je preveč vode za tak potok? Prebivalcem Lončarjevega Dola najbrž niti ni do tega, da bi jim kdo odgovoril na to vprašanje. Veselijo pa se vsakršne napovedi, ki jih bo prepričala, da bo Vranjski potok v njihovi vasi poplavljal le izjemoma ali pa še to ne.

Krajani ugotavljajo, da je v strugi potoka nekaj ozkih prepustov, skozi katere ob večjih padavinah ne more steči vsa narasla voda. V zadnjih letih padavine občutijo toliko bolj, kot pravijo, ker voda priteka drugače, kot je v preteklosti. Zdaj se kar naenkrat pojavi veliko vode, opisujejo krajevne razmere, ki so zelo podobne tistim, s katerimi nas seznanjajo vremenoslovci. Namreč, da v zelo kratkem času pade zelo veliko dežja.

V delu vasi zavzemata Vranjski potok in cesta večino prostora med hišami. Cesto in potok tam ločuje le varnostna ograja, ki so jo po besedah prebivalcev postavili v preteklosti, potem ko je vozilo zdrsnilo v strugo. Ožina na tem mestu pomeni prometno ozko grlo, v prostoru ujeti potok pa predstavlja ozko grlo vsakokratni obilnejši narasli vodi.

O teh izhodiščih razmišljajo tudi načrtovalci, še pred njimi so se s tem očitno ukvarjali na občini Sevnica, kjer že napovedujejo otipljive rešitve omenjenih težav Lončarjevega Dola. Občina Sevnica je, kot je zapisala v odzivu na naše vprašanje glede Lončarjevega Dola, poplavno ogrožena občina, kar izhaja tudi iz državne ocene ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Poplavlja med drugimi tudi Vranjski potok. Vranjski potok s pritoki je potok hudourniškega značaja, ki odvaja vode širokega zahodnega zaledja Sevnice in poplavno ogroža ožje središče naselja Lončarjev Dol.

Po navedbah občine so izdelali idejni projekt za celovito ureditev Vranjskega potoka, kar vključuje ureditev struge potoka in lokalne ceste ob njem ter druge ureditve. Za to ureditev so predvideli približno 990.000 evrov, od tega okrog 700.000 evrov za ureditev struge, za katero je pristojna direkcija za vode, in preostali delež za ureditev lokalne ceste, ki je v pristojnosti občine Sevnica.

»Na tistih delih, kjer se cesta ne stika neposredno s potokom, katerega upravljavec je država, občina načrtuje obnovo ceste s hodnikom za pešce in javno razsvetljavo. Gre za okrog 150-metrski odsek od nekdanje trgovine Ajda do avtobusne postaje v središču kraja. Projekt bomo izdelali letos, naložbo bomo nato umestili v proračun za izvedbo skladno z razpoložljivim denarjem,« pojasnjujejo na občini.

Težava je torej znana – glavna je narasla voda, kadar pride. Postopki zoper ta naravni pojav tečejo, tako da Lončarjev Dol potrebuje samo še čim več sreče z vremenom ter strpne in previdne voznike na cesti skozi vas, pa bo prebrodil čas, ko bodo ob Vranjskem potoku zabrneli prvi gradbeni stroji.

Članek je bil objavljen v 42. številki Dolenjskega lista z dne 18. oktober.

M. Luzar