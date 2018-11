Ob jubileju donacija zdravstvenemu domu

4.11.2018 | 12:00

Na prireditvi v Portorožu je direktor Tanina Ivan Mirt direktorici Zdravstvenega doma Sevnica Vladimiri Tomšič predal ček za 70.000 evrov, ki jih bodo porabili za za nakup ultrazvočnega aparata za pregled nosečnic.

Sevnica, Portorož - Sevniški Tanin je v Portorožu nedavno obeležil 95. obletnico tovarne in pri tem Zdravstvenemu domu Sevnica slovesno predal tudi donacijo v višini 70.000 evrov, ki jo bodo uporabili za nakup ultrazvočnega aparata za preglede nosečnic.

Tanin je bil ustanovljen leta 1923 kot družba Jugotanin s sedežem v Zagrebu, proizvodna enota pa je bila ves čas v Sevnici. Iz lokalnega proizvajalca taninov za usnjarsko industrijo se je družba v zadnjih desetletjih preoblikoval v svetovnega igralca na trgu proizvodnje dodatkov za prehrano živali, saj lahko tanini v živinoreji deloma ali v celoti nadomestijo uporabo antibiotikov.

Tanini, ki jih v Sevnici v glavnem pridobivajo iz kostanjevega in hrastovega lesa, ugodno vplivajo na zdravstveno stanje prebavnega trakta živali. V kombinaciji z estri maščobnih kislin so pozitivni učinki še večji, zato podjetje v zadnjih letih investira predvsem v nove proizvodne obrate za proizvodnjo soli in gliceridov kratko- in srednjeverižnih maščobnih kislin, ki služijo za kontrolo bakterij v prebavnem traktu živali.

Tanin danes svoje izdelke izvaža v več kot 40 držav sveta - poleg EU so njihovi glavni trgi še na Kitajskem in v Rusiji, pa tudi v Indij, ZDA in državah Južne Amerike. Poseben izziv jim trenutno predstavlja vstop v tržno nišo organskega oz. ekološkega kmetovanja, ki je tako v Evropi kot v svetu v porastu.

Tanin, ki ima okoli 120 zaposlenih, se je ob 9-odst. rasti lani približal 20 milijonom evrom prodaje, visoko rast pa pričakujejo tudi letos. V obdobju do leta 2025 se bo družba posvečala predvsem širjenju palete izdelkov in povečevanju kapacitet za izdelavo aktivnih komponent.

B. B.