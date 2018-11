Triglav prikoval Krčane k dnu

4.11.2018 | 16:15

Krško, Kranj - Nogometaši Krškega so v 15. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili na gostovanju pri kranjskem Triglavu s 3:4 (2:2) in so zdaj sami na dnu prvenstvene razpredelnice.

Sprva je kazalo na uspeh Krčanov nato pa dolgo časa na neodločen rezultat, a so v sodniškem dodatku gostitelji prišli do svoje prve zmage po štirih zaporednih porazih in Krčanom na zadnjem mestu lestvice pobegnili za tri točke.

Maloštevilni gledalci v Kranju so v prvem polčasu videli kar štiri zadetke. Prvega že v osmi minuti, ko je Dalibor Volaš Krško popeljal do vodstva s strelom iz bližine. Posavci so imeli v deseti minuti novo lepo priložnost, ko je Ante Vukušić stekel v protinapad, Luka Čadež je pritekel iz vrat, krški napadalec ga je preigral, nato pa ga je blokiral Tilen Mlakar.

Minuto pozneje je Krško le podvojilo prednost - Marco Da Silva je streljal z leve strani, žogo je poslal čez Čadeža v vratnico, od nje pa se je odbila v mrežo. V 15. minuti so gosti dosegli še en zadetek, a so ga sodniki razveljavili zaradi Vukušićevega prepovedanega položaja.

V 18. minuti pa so se razveselili tudi domači navijači, saj je Tom Žurga znižal zaostanek, ko je po podaji Luke Majcna z desne strani zadel iz bližine. Majcen je bil v vlogi podajalca tudi v 22. minuti, ko je Egzon Kryeziu s približno 15 metrov z leve strani zadel za 2:2.

Do konca polčasa so bili Krčani nevarni še v 31. minuti, ko je Marin Perić streljal iz bližine malce z leve strani, izkazal pa je kranjski vratar. Domači pa so nase opozorili v 37. minuti, ko so v eni akciji dvakrat streljali, obakrat pa je bil na mestu Marko Zalokar.

Krški vratar je moral že v 48. minuti znova v mrežo po žogo, potem ko je stekel iz vrat, a ga je preigral Tom Žurga in zadel za 3:2. Za Žurgo je to četrti gol v sezoni. Že devet minut pozneje so se v igro vrnili Krčani, ko je iz bližine po Volaševi podaji zadel še Marin Perić.

Sledilo je obdobje brez priložnosti na eni ali drugi strani, v drugi minuti sodniškega dodatka pa so do zmagovitega gola prišli Kranjčani, potem ko je malce izven kazenskega prostora do odbite žogo prišel Egzon Kryeizu in zadel za 4:3. Takoj zatem je Čadež obranil še strela Volaša na drugi strani.

Krčani bodo v 16. krogu v nedeljo gostili Aluminij.

* Športni center, sodniki: Vinčić, Kordež in Perger (vsi Maribor).

* Strelci: 0:1 Volaš (8.), 0:2 Da Silva (11.), 1:2 Žurga (18.), 2:2 E. Kryeziu (22.), 3:2 Žurga (48.), 3:3 Perić (57.), 4:3 E. Kryeziu (90.).

* Triglav: Čadež, Mlakar, Šalja, D. Kryeziu, Elsner, Bojić (od 75. Udovič), E. Kryeziu, Tijanić, Gajić, Žurga (od 90. Jurić), Majcen.

* Krško: Zalokar, Štefulj, Ejup, Brekalo, Kulinitš, Srečković, Da Silva, Volarič (od 82. Ogrinec), Perić, Vukušić, Volaš.

* Rumeni kartoni: Perić, Da Silva, Volarič, Kulinitš, Brekalo.

* Rdeči karton: /.

B. B.