Potres čutili v Metliki in Šentjerneju

4.11.2018 | 16:20

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5.14 zabeležili šibek do zmeren potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Metlike, potres pa so čutili posamezni prebivalci Metlike in Šentjerneja, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Arso.

Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 1.8, intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju pa je bila med tretjo in četrto stopnjo po evropski potresni lestvici.

B. B.