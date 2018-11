Vlado Kreslin z dokumentarnim filmom Poj mi pesem prihaja tudi v Novo mesto

23.11.2018 | 12:40

Konec novembra na velika platna v Cineplexx prihaja celovečerni dokumentarni film Poj mi pesem, ki sledi umetniškemu razvoju Vlada Kreslina.

Posebna projekcija na katerih bo občinstvo pozdravil Vlado Kreslin ter del filmske ekipe bo v Cineplexxu Novo mesto v nedeljo, 2. decembra, ob 20.00.

Vstopnice že v prodaji.

O filmu:

Tista črna kitara, Namesto koga roža cveti, Od višine se zvrti so že ponarodele pesmi Vlada Kreslina. Vlado ima pri svoji publiki kultni status, ki ni posledica samopromocijskih strategij, ampak rezultat osebne karizme in sugestivnega glasbenega izraza. Ta temelji na prepletu tradicionalne panonske melodičnosti, rockovskega uporništva in izvirne pesniško-glasbene govorice. Dokumentarec ”Poj mi pesem” ponuja uvid v ključne faze Kreslinove rasti k avtentičnemu umetniškemu izrazu ter obenem vzpostavlja obrise kulturnega konteksta znotraj katerega deluje že več kot štirideset let.

To je film o glasbi in tistih, ki jo imajo radi.

