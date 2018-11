Ješča vešča sinoči predstavila prvenec Na poti

23.11.2018 | 15:00

Pogovor z glasbeniki zasedbe Ješča vešča je vodila Carmen L. Owen (na levi).

Novo mesto - V tednu splošnih knjižnic od 19. do 23. novembra je sinoči v Knjižnici Mirana Jarca potekal promocijski koncert albuma Na poti novomeške glasbene skupine Ješča vešča.

Sestavljajo jo: Ana Markelj Karlič (vokal, violina), Boštjan Colarič (vokal, tamburin, triangel, shaker), Primož Markelj (ritem kitara), Andrej Karlič (bas kitara) ter Dušan Grgič (cajon, činele, darbuka). Slednjega je včeraj nadomestil Sandi Masnak.

Za konec ni manjkala niti torta, ki jo je spekla navdušena poslušalka Ješče vešče Katarina Dežman.

Skupina Ješča vešča je pred dobrim mesecem dni v samozaložbi izdala svojo prvo zgoščenko, na katero so uvrstili deset avtorskih skladb, med drugim tudi naslovno Na poti, ki je prvo njihovo avtorsko delo. Večino sklad in besedil so napisali sami, nekaj pa so si jih izposodili iz pesniške zbirke Praskanke Milana Marklja.

Številno občinstvo je uživalo v zanimivi glasbi.

Številno občinstvo je v polnem atriju knjižnice v dobri uri programa uživalo v glasbi Ješče vešče, ki je posebna in jo sami poimenujejo »etno swing«, saj je v njej čutiti preplet glasbenih zvrsti, ki jih najraje igrajo. Predstavili so vseh deset skladb z albuma, člani zasedbe pa so v prijetnem klepetu z voditeljico dogodka Carmen L. Owen razkrili tudi marsikaj o svojem glasbenem ustvarjanju in druženju. Za sabo imajo že veliko nastopov, tako v dolenjski prestolnici kot okolici, slišati pa jih je bilo že tudi v Ljubljani, na Primorskem in drugod.

Po dogodku je sledil klepet z mladimi in obetavnimi dolenjskimi glasbeniki ter pogostitev, na kateri ni manjkala niti torta s sliko Ješče vešče.

Besedilo in foto: L. Markelj, video: Marjan Klevišar

