Obnovili stopnišče na Bregu

23.11.2018 | 16:30

Stopnišče na Bregu (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je nedavno poskrbela za obnovo stopnišča na Bregu. Gradbena dela je izvedlo podjetje FA-ST, zajemala pa so ureditev zahtevne komunalne poti pod stopniščem, vzpostavitev javne razsvetljave in ureditev opornih zidov na celotnem delu prehoda od hišnih številk 12 in 14 ulice Breg do Župančičevega sprehajališča ob reki Krki.

Skupna vrednost naložbe znaša dobrih 82.400 evrov (z davkom).

M. M.