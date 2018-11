V spomin na žrtve prometnih nesreč bodo prižgali sveče

23.11.2018 | 17:55

Foto: Občina Krško

Krško - Svetovnemu dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga sicer obeležujemo tretjo nedeljo v novembru in ki letos poteka pod sloganom "Če bi ceste spregovorile" in podsloganom "Prispevajmo svoj delež k izboljšanju varnosti v cestnem prometu", se bodo to nedeljo pridružili tudi v Krškem. V organizaciji domače občine in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se bodo ob 17. uri na Trgu Matije Gubca žrtev prometnih nesreč spomnili s prižigom sveč, so sporočili iz krške občine.

Sicer je Zavod Varna pot pod okriljem Organizacije združenih narodov (OZN), Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR) letos že dvanajstič zapored obeležil svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Na ta dan se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci.

