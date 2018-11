Ukradel zlat nakit, škode za okoli 2500 evrov

23.11.2018 | 14:00

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Na Ulici stare pravde v Novem mestu je neznani dolgoprstnež včeraj med 10. in 13. uro izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi teraso vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in lastnike oškodoval za okoli 2500 evrov.

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto včeraj intervenirali v 40-ih nujnih primerih in na številko 113 prejeli 182 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih, s področja kriminalitete pa so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin.

M. Ž.