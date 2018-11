Gorelo v kurilnici stanovanjske hiše

23.11.2018 | 18:15

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Ob 7.40 je na Brezovem, občina Sevnica, gorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci PGD Studenec in Sevnica so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili.

Razlil se je eter

Ob 13.42 je na Šmihelski cesti v Novem mestu prišlo do razlitja nevarne tekočine eter. Gasilci GRC Novo mesto so izmerili koncentracijo hlapov v zraku in prezračili prostor. Nevarnosti ni bilo.

M. L.-S.