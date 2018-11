Igorju Zorčiču že podpora Socialnih demokratov in levice

24.11.2018 | 08:45

Igorju Zorčiču (v sredini) sta podporo v drugem krogu volitev izrazila v imenu svojih strank Matija Kolarič (levo) in Peter Dirnbek. (Foto: M. L.)

Brežice - Igor Zorčič, kandidat SMC za župana občine Brežice, ima za drugi krog županskih volitev že zagotovljeno podporo Socialnih demokratov in Levice, je sporočil na današnji novinarski konferenci, na kateri sta to zavezništvo potrdila tudi predstavnika Socialnih demokratov Matija Kolarič in Levice Peter Dirnbek. Volilni rezultat v prvem krogu po Zorčičevih besedah kaže, da župan Ivan Molan vendarle ne uživa potrebne večine.

Zorčič pravi, da so Brežice v preteklosti zamudile številne razvojne možnosti. Občina se je razvijala neenakomerno po posameznih družbenih skupinah in tudi zemljepisno.

Socialni demokrati soglasno podpirajo kandidaturo Igorja Zorčiča za župana občine Brežice, je povedal Kolarič in pozval volivce, ki so v prvem krogu podprli ali njega ali listo Socialnih demokratov, naj 2. decembra obkrožijo ime Igor Zorčič.

Dirnbek, je dejal, da je za njim prvi mandat v občinskega sveta, kjer je bil s kolegom Aljošo Rovanom. Zaključuje ga s spoznanjem, da so vrednote, ki jih sporočajo z vrha, žal napačne. Pripadnost stranki SDS je edini model zaposlovanja mladih. Mladi zato odhajajo za boljšim življenjem v Ljubljano in tujino. »V Brežicah smo začeli v zadnjem obdobju šepetati," je rekel Dirnbek. To je po njegovem posledica predolgotrajne oblasti politične struje SDS, katere delovanje temelji na politiki strahu in delitev. »Socialisti sanjamo o pravičnejši družbi. Prvi korak k tej družbi je, da 2. decembra na voliščih obkrožimo spremembo, ki jo pooseblja Igor Zorčič,« je rekel Dirnbek.

